Copa BetPlay 2026: quedaron conformadas las series de octavos de final

Quedaron conformadas siete de las ocho llaves de octavos de final de la Copa BetPlay 2026, pues se disputaron la mayoría de series de la fase 1B, definiendo así los cruces de la próxima ronda de un torneo que reúne a equipos de primera y segunda división.

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Inicialmente, hay que recordar que ya había ocho equipos clasificados, los cuales llegaron desde la fase 1A, donde jugaron equipos que no avanzaron a cuadrangulares del Torneo BetPlay ni playoffs de Liga BetPlay en el primer semestre.

Copa BetPlay: quipos que llegaron a octavos desde la fase 1A

En la fase 1A hubo cuatro grupos de cinco equipos cada uno y avanzaron los dos primeros de cada zona, que al final de esa instancia fueron: Deportivo Cali, Alianza FC, Millonarios, Llaneros, Independiente Medellín, Fortaleza, Deportivo Pereira y Real Cundinamarca.

Ahora, se jugó la fase 1B, la cual estuvo compuesta por llaves de eliminación directa a ida y vuelta entre los equipos que jugaron las instancias semifinales en los torneos de primera y segunda división.

Los juegos de la fase 1B se disputaron entre la tercera y la cuarta semana de julio, a excepción del cruce Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena, que aún no tiene fecha definida para ida ni vuelta debido a que el león debe atender su participación en la Copa Sudamericana.

Por lo demás, los resultados globales de la fase 1B de la Copa BetPlay fueron:

Internacional de Bogotá 3-1 Internacional de Palmira

Tolima 3-3 (2-4) Quindío

América 3-2 Real Cartagena

Junior 5-5 (3-5) Barranquilla FC

Nacional 4-0 Tigres

Pasto 3-1 Bogotá

Once Caldas 6-0 Envigado

Así las cosas, ya se conocen siete de los ocho cruces de octavos de final del torneo colombiano que reúne a equipos de la primera y segunda división del balompié profesional.

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Cruces de octavos de final de la Copa BetPlay 2026

Así, los octavos de final de la Copa BetPlay tendrán los siguientes cruces -a ida y vuelta-:

Real Cundinamarca vs Internacional de Bogotá

Deportes Quindío vs Llaneros

América vs Deportivo Pereira

Barranquilla vs Millonarios

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Once Caldas vs Alianza

Fortaleza vs Unión Magdalena o Santa Fe

*El equipo ubicado a la izquierda cerrará la llave como local.

Aún no hay fechas definidas para la disputa de los octavos de final de Copa BetPlay, Dimayor aguardará primero a la programación de Santa Fe vs Unión Magdalena -que iniciará en Bogotá y terminará en Santa Marta-.