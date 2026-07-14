Copa del Mundo 2026: definido el primer clasificado a la final

España se convirtió este martes en la primera selección clasificada a la gran final de la Copa del Mundo 2026. La Roja derrotó 2-0 a Francia en Dallas y acabó con el camino del equipo que llegaba como principal favorito para conquistar el título.

Así fue el partido Francia vs España

Los dirigidos por Luis de la Fuente firmaron un partido de altísimo nivel, dominando de principio a fin a una selección francesa que nunca logró imponer sus condiciones. Orden táctico, intensidad y efectividad fueron las claves de una clasificación que ilusiona nuevamente a los españoles.

La apertura del marcador llegó sobre los 20 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penalti. Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad y convirtió con un remate cruzado para darle la ventaja a España.

Lejos de reaccionar, Francia se mostró incómoda durante todo el compromiso. El conjunto dirigido por Didier Deschamps no encontró espacios para generar peligro y terminó cediendo la iniciativa ante una España que manejó el ritmo del encuentro con autoridad.

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La sentencia llegó en el segundo tiempo. Pedro Porro se asoció con Dani Olmo en una pared, ingresó al área y definió con categoría ante la salida del arquero francés para establecer el 2-0 definitivo y asegurar el boleto a la final.

Con este resultado, España disputará apenas la segunda final de una Copa del Mundo en toda su historia. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Holanda para conquistar el único título mundial que registra en sus vitrinas.

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¿Qué canal de TV transmite la final del Mundial 2026?

La gran final de la Copa del Mundo 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitida por Canal RCN a través de su señal principal, su canal oficial de YouTube y su aplicación. Además, DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial antes, durante y después del compromiso, tal como lo ha hecho a lo largo de todo el Mundial.

Ahora, España espera por su rival en la definición del título. El segundo finalista saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, que se disputará este miércoles en Atlanta. Independientemente del ganador, el Mundial tendrá una final inédita y un nuevo capítulo en la historia del fútbol.