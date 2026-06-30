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Copa Mundial de la FIFA

Copa del Mundo 2026: dos cruces de octavos de final confirmados

Los octavos de final de la Copa del Mundo se disputarán entre el 4 y e 7 de julio.
Daniel Zabala
Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este martes 30 de junio
Balón de la Copa del Mundo 2026 // AFP

La Copa del Mundo está en pleno desarrollo con la disputa de los compromisos correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final.

Hasta el momento, Canadá, Marruecos, Paraguay, Brasil y Noruega han logrado la clasificación a los octavos de final, después de haber derrotado a Sudáfrica, Países Bajos, Alemania, Japón y Costa de Marfil, respectivamente.

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Primeros dos cruces de octavos de final definidos

Teniendo en cuenta el sorteo de la FIFA y los emparejamientos, ya hay dos cruces de octavos de final definidos.

El primero lo disputarán Canadá y Marruecos el sábado 4 de julio a partir de las 12:00 del medio día, horario colombiano, en el estadio de Houston.

Por otro lado, Paraguay deberá enfrentar a la selección de Noruega el domingo 5 de julio desde las 3:00 de la tarde, horario de Colombia, en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

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Paraguay espera rival

Este martes 30 de junio también se definirá la tercera llave de octavos de final, cuando Francia mida fuerzas con el seleccionado de Suecia en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El vencedor del emparejamiento medirá fuerzas con la selección de Paraguay, que dio la gran sorpresa en la Copa del Mundo al haber eliminado a Alemania.

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