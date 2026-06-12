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Mundial 2026

VIDEO: Hinchas se van a los golpes en plena transmisión en vivo del Mundial

El video, como era de esperarse, se ha hecho viral a través de las diferentes redes sociales.
Carlos Cañas
Pelea en el Mundial.
Pelea en el Mundial. // AFP

Durante una transmisión en vivo en la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se presentó una inesperada pelea.

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Lo que pasó en el Mundial 2026

Un reconocido medio de comunicación se encontraba en programa desde un set. En un momento, se estableció comunicación con un periodista que se encontraba en las calles mundialistas.

Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, de una manera muy rápida, todo cambió de un momento a otro. Mientras el enviado especial se preparaba para hablar, algo totalmente inesperado se presentó.

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La inesperada pelea

Justo atrás del periodista, aparentemente, dos aficionados se fueron a los golpes. De manera inmediata, como era de esperarse, se cortó la conexión. Uno de los hinchas tenía la camiseta de la selección de México.

El momento no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, que anteriormente era conocida mundialmente como Twitter. Miles de reacciones se han generado.

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La Copa del Mundo avanza

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, como bien se sabe, comenzó el jueves 11 de junio con el partido entre México y su similar de Sudáfrica, esto por la primera jornada del grupo A.

Se espera que la máxima fiesta del deporte rey se siga adelantando con normalidad y no se presenten más incidentes violentos como el mencionado en párrafos anteriores. Se aguarda un buen comportamiento de los hinchas.

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