En las horas de la tarde de este viernes 12 de junio, la selección de Canadá se enfrentó con su similar de Bosnia y Herzegovina por la primera jornada del grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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El duelo quedó empatado

El compromiso, que se llevó a cabo en Toronto, terminó 1 a 1. Fue un duelo entretenido de inicio a fin. Además de los goles, se presentaron más oportunidades para anotar. El juez central del juego fue el argentino Facundo Tello.



“Canadá, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Bosnia y Herzegovina, que participa por segunda vez en su historia en el máximo torneo, empataron en su debut, en un Estadio Toronto lleno”, señaló la FIFA.

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El primer punto de la historia...

“Canadá logró con este empate el primer punto de su historia, en sus tres participaciones en la Copa Mundial de la FIFA (1986, 2022 y 2026): los seis anteriores los había perdido. Lovo Lukić, por su parte, anotó en el minuto 21 el gol más rápido de Bosnia y Herzegovina en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. El récord anterior lo tenía Edin Džeko, quien había marcado en el minuto 23 ante RI de Irán en la fase de grupos de 2014”, añadió.



En el escenario deportivo de Toronto, como era de esperarse, había una gran cantidad de hinchas canadienses. Sin embargo, muchos aficionados de origen bosnio también asistieron al estadio.

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El video de los hinchas

Y que se habla de los hinchas, es de resaltar que a las afueras del escenario deportivo, al parecer, los aficionados de las dos selecciones se cruzaron. Los del equipo canadiense iban en una dirección, mientras que los aficionados bosnios iban en otra.

Cuando los hinchas de las dos escuadras se encontraron, le dieron un gran ejemplo al planeta. Los aficionados se saludaron entre sí con un gran ánimo. El video se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.



