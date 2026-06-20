La fecha 2 de la Copa Mundial ya va ratificando algunos nombres de selecciones que se encuentran en dieciseisavos de final del certamen y en donde justamente Paraguay está ahora tras una sufrida victoria ante Turquía.

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El equipo comandado por Gustavo Alfaro venció con un marcador de 1-0 a Turquía en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de 2026, un resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por el título del certamen y que regresa al cuadro europeo a casa.

Paraguay sufrió y clasificó a dieciseisavos

El equipo guaraní mostró carácter, disciplina y una enorme capacidad de resistencia para sobreponerse a un partido cargado de tensión, marcado por el gol de Matías Galarza y la expulsión de su entrenador, Jorge Almirón, en el cierre de la primera mitad.

Tras la dura derrota sufrida en el debut ante Estados Unidos, Paraguay llegó obligado a sumar de a tres unidades y lo consiguió con tan solo un minuto en el reloj gracias a un certero remate de Matías Galarza. El mediocampista celebró con intensidad un tanto que desató la alegría de los miles de aficionados paraguayos presentes en las tribunas y que, a la postre, terminaría siendo decisivo.

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Sin embargo, cuando parecía que Paraguay se marcharía al descanso con tranquilidad, el partido dio un giro inesperado, ya que sobre el minuto 45+3, Jorge Almirón fue expulsado por el árbitro tras hacer efectiva la "ley vinícius", ya que el paraguayo se tapó la boca en medio de una disputa con un rival turco.

Turquía saltó al terreno de juego decidida a aprovechar el desconcierto paraguayo y el hombre de más. Los europeos adelantaron líneas, monopolizaron la posesión y obligaron a la defensa guaraní a multiplicar esfuerzos.

Con el paso de los minutos, Paraguay entendió que debía sufrir para ganar. El equipo se replegó, cerró espacios y apostó por el contragolpe, resistiendo cada intento turco con una mezcla de orden táctico y sacrificio colectivo. El pitazo final fue recibido como una auténtica liberación para Alfaro y sus dirigidos, pero tristeza profunda en los turcos.

Próximo partido de Paraguay en el Mundial

El próximo partido de Paraguay en el Mundial 2026 será frente a Australia, en la tercera y última jornada del Grupo D. El encuentro está programado para el jueves 25 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, y podría ser decisivo para las aspiraciones de la Albirroja de avanzar a la siguiente fase del torneo.

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Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial