"Difícil de asimilar": Pablo Repetto analizó la derrota de Santa Fe ante Corinthians

El entrenador de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, se refirió a la derrota 2-0 ante Corinthians por la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores, en un partido que dejó al equipo bogotano con un panorama complicado en el torneo.

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Pablo Repetto habló luego de Corinthians 2-0 Santa Fe

En rueda de prensa, el técnico analizó el desarrollo del compromiso y aseguró que su equipo no fue ampliamente superado en cuanto a generación de opciones claras de gol. “No recuerdo una gran chance, y nosotros tuvimos la de Hugo (Rodallega) y la de Luis (Palacios) -que tampoco fueron tan claras-”, explicó.

Repetto también hizo énfasis en uno de los factores determinantes del partido, señalando que el rival logró marcar diferencias en acciones específicas. “Ellos sacaron ventaja en la pelota parada”, apuntó el uruguayo sobre el trámite del encuentro.

En cuanto a las variantes ofensivas, el entrenador explicó que buscó soluciones desde el banco para intentar cambiar el rumbo del juego. “Necesitábamos más uno contra uno, por eso lo intentamos con (Shirra) Mosquera y (Franco) Fagúndez”, comentó.

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Además, reconoció que el segundo tanto del equipo brasileño terminó golpeando anímicamente a su equipo en un momento clave. “El segundo gol fue difícil de asimilar”, afirmó.

Más allá del análisis puntual del partido, el resultado vuelve a poner en el centro de la discusión el momento que atraviesa Santa Fe bajo la conducción de Repetto, en medio de versiones que apuntan a una falta de conexión entre el técnico y el grupo de jugadores.

Estas percepciones han cobrado fuerza en las últimas semanas, alimentadas tanto por los resultados como por algunas actitudes vistas en cancha, lo que ha generado inquietud en el entorno del club.

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En este contexto, un sector importante de la hinchada ha manifestado su inconformidad y ha pedido la salida del entrenador, considerando que el equipo no ha mostrado una evolución clara en su funcionamiento.

Balance de Pablo Repetto como técnico de Santa Fe

Desde la llegada de Repetto, Santa Fe ha disputado 20 partidos, con un balance de cinco victorias, diez empates y cinco derrotas, además del título de la Superliga BetPlay conseguido ante Junior FC, logro que por ahora sostiene su gestión en medio de las críticas.