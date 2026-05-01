Medellín vive en la Libertadores: tabla de posiciones del Grupo A tras fecha 3

Sobre la hora, el Deportivo Independiente Medellín logró sacar adelante el proyecto deportivo en la Copa Libertadores gracias a un solitario tanto de Francisco Fydriszewski a los 86 minutos. Los dirigidos por Sebastián Botero acabaron la espera tras un empate y una durísima derrota.

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Cusco llegó a complicar en el Atanasio Girardot para sacar un punto valioso en condición de visitante y sumar por primera vez en la Copa Libertadores tras las derrotas con Flamengo y Estudiantes de La Plata. Medellín aprovechó las líneas altas de su rival para salir en contragolpe y llevarse la victoria al final.

Desde antes, Medellín pudo romper los ceros y sacar un triunfo cómodo, pero, infortunadamente, la mala definición acompañó a los antioqueños que no lograron abrir el juego sino hasta el final del compromiso. Ganar era necesario para acercarse a la línea de Estudiantes que está en la segunda plaza.

RESULTADOS DEL GRUPO A TRAS LA FECHA 4

A primera hora, el miércoles 29 de abril, Estudiantes de La Plata recibió la visita del Flamengo que esperaba sacar una tercera victoria para alejarse cada vez más de sus perseguidores. Sin embargo, no fue posible en un vibrante encuentro y muy igualado que acabó en igualdad.

Y es que, en La Plata, Estudiantes aguó el puntaje perfecto de Flamengo. Los brasileños se fueron adelante en el marcador con anotación de Luiz Araújo y en el segundo tiempo, los dirigidos por Alexander Medina lograron llevarse un punto importante para seguir peleando por la primera o segunda posición. Guido Carrillo aprovechó para igualar el compromiso arrancando el complemento.

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Por su parte, este jueves 30 de abril, Medellín se quedó con una victoria por la mínima gracias a Francisco Fydriszewski. Los antioqueños tuvieron varias chances y antes de que el ‘Polaco’ marcara el gol, Cusco tuvo una chance inmejorable con Facundo Callejo que no pudo definir con destino a puerta de cara a Éder Chaux.

Con esto, los ‘Poderosos’ se afianzan en la posición de Copa Sudamericana, pero, claramente, todavía sueñan con quedarse en la Copa Libertadores en una de las dos primeras plazas en busca de seguir en octavos de final del torneo más importante en clubes sudamericanos.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA CUARTA FECHA DEL GRUPO A

1. Flamengo | 7 puntos | +5 DG

2. Estudiantes de La Plata | 5 puntos | +1 DG

3. Medellín | 4 puntos | -2 DG

4. Cusco | 0 puntos | -4 DG

PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA COPA LIBERTADORES EN EL GRUPO A

Para esta cuarta fecha del Grupo A se invierte la localía de los duelos disputados en la segunda jornada. Es decir, Medellín se verá las caras con Flamengo, mientras que Cusco tendrá que enfrentar a Estudiantes de La Plata con partidos que podrían ser decisivos.

Así las cosas, de la siguiente manera se jugarán los partidos de la Copa Libertadores en el Grupo A para la cuarta fecha:

Miércoles 6 de mayo

Cusco vs Estudiantes de La Plata | 5:00 P.M. | Estadio Inca Garcilaso

Jueves 7 de mayo

Medellín vs Flamengo | 7:30 P.M. | Estadio Atanasio Girardot