Medellín resurge: posición en Libertadores y cuentas para clasificar a octavos de final

De estar eliminado peleando por la Copa Sudamericana, apareció una mano que ayudó al Deportivo Independiente Medellín. Unas horas antes de que iniciara el partido entre los antioqueños y Cusco en suelo peruano, Flamengo superó por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata.

Con ese marcador, Medellín debía superar al Cusco que se podría despedir de la Copa Libertadores sin victorias. Los cusqueños apretaron en casa contra los colombianos, pero los medellinenses respondieron a buena hora para remontar cuando todo parecía indicar que se iban en tablas en la quinta jornada.

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Los dirigidos por Sebastián Botero necesitaban los puntos para estar cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores y cambiar el tema de los objetivos en la competencia internacional. Medellín sacó un resultado enorme cuando se le complicaban la cosa y sueñan con seguir en el torneo más importante del continente.

ASÍ FUE EL PARTIDO DEL MEDELLÍN EN CUSCO

Después de algunas opciones de Cusco que intentó romper los ceros en el arco custodiado por Eder Chaux, Medellín se desprendió y atacó por las bandas, sobre todo por la derecha para inquietar a Pedro Díaz, guardameta de Cusco que sufrió a los 12 minutos la apertura del marcador con una jugada colectiva entre Esneyder Mena y Yony González que centró y Francisco Fydriszewski definió como goleador.

Luego de esa anotación, la iniciativa continuó siendo del Medellín con acciones claras con Halam Loboa, Yony González y Frank Fabra. Sin embargo, Pedro Díaz atajó todos los balones y la puntería tampoco estuvo del lado antioqueño.

Un segundo tiempo sin pausas y con mucha locura que comenzó con aviso de Cusco gracias a un cabezazo de Joel Herrera que, entre Eder Chaux y el palo salvaron. Posteriormente, Gu Rum Choi empató las acciones con otro testarazo. Medellín marcó el segundo con Baldomero Perlaza, pero no pudo mantener la ventaja.

Aldair Fuentes marcó un empate cuando el juego transcurría por el tiempo de adición. Otro cabezazo significó la paridad peruana. Con Francisco Chaverra, Halam Loboa y Alexis Serna, el volante se desprendió para sumarse al ataque y poner el tercer tanto en el marcador con el que sacaron la victoria fundamental.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA VICTORIA DEL MEDELLÍN EN EL GRUPO A

Gracias a esta victoria, y a la derrota de Estudiantes de La Plata en Brasil, Medellín resurge y sueña con las posibilidades de clasificar para los octavos de final del certamen internacional.

Además, el Medellín por lo menos ya aseguró continuar en torneo internacional en caso de quedar tercero que puede ser otro escenario. El cuadro antioqueño jugaría Play-Offs de Copa Sudamericana si eso sucede.

1. Flamengo | 10 puntos | +6 DG

2. Medellín | 7 puntos | -1 DG

3. Estudiantes de La Plata | 6 puntos | 0 DG

4. Cusco | 1 punto | -5 DG

Vale la pena denotar que Flamengo tendría 13 puntos si la Conmebol le da los puntos del partido ante el Medellín en el Atanasio Girardot que fue cancelado por la invasión de los hinchas.

LAS CUENTAS DE MEDELLÍN EN LA COPA LIBERTADORES

Esta victoria le da mucho aire a Medellín que cuenta con dos escenarios para seguir en la Copa Libertadores. Antes de esta fecha, seguramente estaban pensando en Copa Sudamericana, especialmente porque Estudiantes de La Plata jugaba primero y con un triunfo ante Flamengo ponía en problemas a los antioqueños.

Medellín tendrá que afrontar la última fecha contra Estudiantes de La Plata en Argentina, y le servirán dos resultados para sellar la clasificación a los octavos de final. Por un lado, está la victoria para sumar 10 unidades, y el otro hecho que los dejaría adentro sería el empate.

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En caso de igualdad, Estudiantes de La Plata llegaría a siete unidades, mientras que Medellín se haría inalcanzable con ocho puntos. Estos son los dos resultados que le darían la clasificación a los octavos de final al cuadro dirigido por Sebastián Botero.

Por otro lado, en caso de que Medellín caiga en Argentina contra Estudiantes de La Plata, los medellinenses sellarán la clasificación para los Play-Offs de la Copa Sudamericana contra uno de los segundos de dicha competencia.