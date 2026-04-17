Copa Sudamericana 2026: tabla de posiciones de todos los grupos luego de la segunda fecha

Las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana tras la segunda fecha empiezan a marcar tendencias claras en varios grupos, con algunos equipos perfilándose como candidatos y otros obligados a reaccionar en las próximas jornadas.

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Uno de los datos más llamativos es que solo dos equipos mantienen puntaje perfecto: São Paulo FC en el grupo C y Montevideo City Torque en el grupo F, ambos con seis unidades de seis posibles, lo que los deja bien posicionados en la lucha por la clasificación directa.

En cuanto a la representación colombiana, el panorama no es desalentador -como en Libertadores-. América de Cali lidera parcialmente su grupo con cuatro unidades y, por ahora, estaría avanzando directamente a los octavos de final del certamen.

Millonarios suma tres puntos y ocupa la tercera casilla de su grupo, posición que actualmente lo deja por fuera incluso de los puestos de repechaje, pero no luce tan complicado revertir esta situación.

Posiciones de la Copa Sudamericana - fecha 2

Grupo A

América, 4 (+1) Macará, 4 (+1) Alianza Atlético, 1 (-1) Tigre, 1 (-1)

Grupo B

Cienciano, 4 (+1) Puerto Cabello, 3 (-1) Atlético Mineiro, 3 (0) Juventud de Las Piedras, 1 (-1)

Grupo C

São Paulo, 6 (+3) O’Higgins, 3 (0) Millonarios, 3 (-1) Boston River, 0 (-2)

Grupo D

San Lorenzo, 4 (+2) Deportivo Cuenca, 3 (-1) Deportivo Recoleta, 2 (0) Santos, 1 (-1)

Grupo E

Botafogo, 4 (+1) Caracas, 4 (+1) Racing, 3 (+1) Independiente Petrolero, 0 (-3)

Grupo F

Montevideo City Torque, 6 (+3) Grêmio, 3 (0) Deportivo Riestra, 1 (-1) Palestino, 1 (-2)

Grupo G

Olimpia, 4 (+2) Audax Italiano, 3 (-1) Barracas Central, 2 (0) Vasco da Gama, 1 (-1)

Grupo H

River Plate, 4 (+1) Carabobo, 3 (0) Bragantino, 3 (0) Blooming, 1 (-1)

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El formato del torneo es claro: los equipos que finalicen en la primera posición de cada grupo al término de las seis fechas avanzarán directamente a los octavos de final, evitando una instancia adicional.

Por su parte, los clubes que terminen en el segundo lugar deberán disputar un playoff frente a los equipos que finalicen terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una serie que definirá los clasificados restantes a los octavos de final.