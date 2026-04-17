Liga BetPlay 2026-I: fechas de cuartos, semifinales y final

Se conocieron las fechas en las que se disputarían los playoffs y las finales de la Liga BetPlay 2026-I, información que fue revelada por el periodista Luis Arturo Henao en las últimas horas.

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De acuerdo con lo informado, los cuartos de final se jugarán en llaves de ida y vuelta, iniciando el sábado 9 y domingo 10 de mayo, mientras que los partidos de vuelta se disputarían el miércoles 13 y jueves 14 del mismo mes.

Posteriormente, las semifinales tendrían su ida el sábado 16 y domingo 17 de mayo, con los juegos de vuelta programados para el sábado 23 y domingo 24 de mayo, manteniendo el formato de eliminación directa.

En cuanto a la final, el partido de ida se jugaría el martes 2 de junio, mientras que el encuentro definitivo, que coronará al campeón del primer semestre, está previsto para el sábado 6 de junio.

Fechas de las finales del fútbol colombiano

Cuartos de final

Ida: sábado 9 y domingo 10 de mayo

Vuelta: miércoles 13 y jueves 14 de mayo

Semifinales

Ida: sábado 16 y domingo 17 de mayo

Vuelta: sábado 23 y domingo 24 de mayo

Final

Ida: martes 2 junio

Vuelta: sábado 6 junio

Este último detalle no es menor, ya que no sería la primera vez que la final de vuelta del fútbol colombiano se dispute en sábado, rompiendo con la tradición que por años ubicó ese compromiso en día domingo.

Históricamente, el calendario habitual contemplaba partidos de ida un miércoles, y la vuelta el domingo siguiente, como jornada principal del cierre del campeonato.

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Además, para esta edición se implementó un cambio en el formato del torneo, eliminando los cuadrangulares semifinales y adoptando un sistema de playoffs, con el objetivo de reducir el calendario.

La razón principal de esta modificación es la necesidad de finalizar el campeonato antes del inicio de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre junio y julio de 2026.

Se espera que en los próximos días, una vez concluya la fase regular —prevista para el primer fin de semana de mayo—, la Dimayor haga oficial este calendario y confirme las fechas de la fase definitiva del campeonato.