Programación de los dos últimos partidos aplazados de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I sigue poniéndose al día y ya tiene programación definida para los dos partidos aplazados que restan en el calendario. Aunque en los últimos días se disputó el grueso de compromisos pendientes, aún quedaban un par de encuentros clave que fueron reprogramados para la penúltima semana de abril.

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La organización del torneo tuvo que esperar una ventana sin competencia internacional para fijar estas fechas, teniendo en cuenta que algunos de los equipos involucrados participan en torneos Conmebol. Tal es el caso de Medellín, que compite en Copa Libertadores, y América de Cali, que hace lo propio en Copa Sudamericana.

Así las cosas, ambos partidos se jugarán el miércoles 22 de abril, en una jornada que puede resultar determinante tanto en la lucha por la clasificación como en la pelea por no descender.

En el primer turno, Independiente Medellín recibirá a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot, en juego correspondiente a la fecha 10. El conjunto antioqueño está obligado a ganar si quiere mantenerse con vida en la pelea por los playoffs, pues cualquier otro resultado lo dejaría sin opciones matemáticas.

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Por su parte, Chicó llegará a Medellín con la necesidad de sumar en su lucha por salir de la zona de descenso, en un duelo que también tiene implicaciones directas en la tabla del promedio.

Más tarde, Fortaleza se enfrentará a América de Cali en el estadio El Campín, en partido válido por la fecha 5. La sede fue definida en Bogotá debido a la importante cantidad de hinchas del cuadro escarlata en la capital del país, lo que garantiza un buen marco en las tribunas.

Fortaleza aún conserva una remota posibilidad de clasificar a los playoffs, por lo que intentará hacerse fuerte en este compromiso. En contraste, América buscará un resultado que le permita asegurar su presencia dentro de los ocho mejores del campeonato.

Fechas y horarios de partidos aplazados en Liga BetPlay

Miércoles 22 de abril

Medellín vs Chicó

6:20 p. m.

Atanasio Girardot

Fecha 10

Fortaleza vs América

8:30 p. m.

El Campín

Fecha 5