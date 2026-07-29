Copa Sudamericana: confirmados los dos primeros cruces de octavos de final

Comenzaron los partidos de vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana y junto con ello se definieron los dos primeros clubes clasificados que jugarán finalmente los octavos de final.

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La fase de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 está terminando y trajo consigo la clasificación de Santos de Brasil y Tigre de Argentina, equipos que aseguraron su presencia en los octavos de final y completaron el cuadro definitivo de la competencia continental.

Santos y Tigre ya tienen rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Santos confirmó su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana tras superar a Universidad Central de Venezuela con un marcador global de 8-3 en el regreso de Neymar tras el Mundial 2026.

El conjunto brasileño había tomado una amplia ventaja en el compromiso de ida y terminó sellando la serie en el partido de vuelta que jugaron en casa, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo.

Con la clasificación asegurada, el club paulista ahora tendrá como siguiente rival a Macará de Ecuador, que espera desde la fase de grupos tras finalizar como líder de su zona.

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Mientras que por el lado de Tigre también se cumplió con el objetivo de avanzar luego de eliminar a Nacional de Uruguay. El conjunto argentino llegó al partido de vuelta con una ventaja de 3-0 obtenida como visitante y terminó imponiéndose en el marcador global por 4-2, suficiente para asegurar su presencia en los octavos de final.

Ahora el siguiente desafío para el equipo de Victoria será enfrentar a Montevideo City Torque, representante uruguayo que obtuvo su clasificación directa tras una destacada campaña en la fase de grupos.

¿Cuándo serán los partidos entre Santos vs Macará?

Los octavos de final de la Copa Sudamericana comenzarán el 12 de agosto y justamente en esta jornada debutarán Santos y Macará, este día se enfrentarán en la casa del cuadro 'pixie'. Mientras que el partido de vuelta en Ecuador se disputará el 19 de agosto.

Tigre no se perderá la acción y también comenzará auspiciando como local el 12 de agosto ante Torque y cerrará como visitante en Uruguay el 19 de este mismo mes.