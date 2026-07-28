Alerta en Millonarios tras posible salida importante jugador

Millonarios sigue dando de qué hablar en medio del semestre de clausura de la temporada 2026, no solo por los resultados negativos que sumó en medio de la pretemporada con los partidos amistosos, sino porque también comenzó la Liga Betplay con el "pie izquierdo" cayendo ante Bucaramanga.

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A estos resultados también se suma el mercado de fichajes que al parecer no ha funcionado como se esperaba. Sin embargo, a esta lluvia de preocupantes noticias se suma una "luz al final del túnel" luego de las declaraciones que dio a conocer Mackalister Silva sobre su continuidad como futbolista profesional, la cual se espera sea en Millonarios.

Mackalister Silva no piensa en su retiro en Millonarios

'Macka' ya alcanzó una edad bastante avanzada para un futbolista profesional, 39 años, lo cual hizo cuestionarse a las directivas del club y fue la razón por la que su contrato solamente fue hasta el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, un par de días después se dio a conocer una nueva edición y era la renovación automática, la cual se habría concretado tras cumplir una serie de objetivos deportivos previamente estipulados en su contrato.

La noticia de su permanencia se produce luego de varias semanas en las que el bogotano estuvo en el centro del debate futbolístico. Ahora el tema volvió a salir a la luz en medio de la presentación del balón oficial del FPC, en donde aprovechó para revelar que todavía no está pensando en el retiro, aunque claramente es una posibilidad, y en disfrutar lo que aún puede dar para Millonarios en el terreno de juego.

"Son momentos que en algún momento van a pasar, son cosas que el algún momento van a pasar y la probabilidad de que sea nuestro último balón es igual a la de que no, pero la verdad si puede ser. Más que pensar que será nuestro último balón es pensar en todo lo que lo vamos a disfrutar porque estoy seguro que a estas alturas de la vida lo que uno más tiene que hacer es disfrutar porque uno no sabe cuándo es el fin".

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¿Cómo le ha ido a Mackalister Silva en Millonarios?

El camino del "eterno capitán" de Millonarios comenzó desde hace más de 10 años, justo en el inicio de la temporada 2015 tras brillar con la camiseta de Deportes Tolima.

Desde su llegada a la ciudad de Bogotá para representar al 'embajador' consiguió afianzarse en la titular y en el corazón de los hinchas, lo que le permitió alcanzar la suma de 463 partidos, más de 34.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales sumó 63 goles, 65 asistencias y 5 títulos, dos ligas, dos Superliga y una copa.

¿Cuál sería el próximo partido de Mackalister Silva con Millonarios?

El siguiente reto del mediocampista bogotano sería en el marco de la fecha 2 de la Liga Betplay cuando Millonarios visite a Junior de Barranquilla el sábado 1 de agosto sobre las 20:15 hora Colombia.