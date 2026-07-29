Italia confirmó su director técnico para clasificar al Mundial 2030

Con la Copa Mundial finalizada se vinieron dando distintos cambios en las selecciones participantes, pero también causó impacto en las que justamente se quedaron sin ir, tal como fue el caso de Venezuela, Chile y la propia Selección de Italia, la cual no pudo clasificar nuevamente.

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El cuadro italiano se quedó por fuera de su tercera edición de la Copa Mundial, se tomaron decisiones desde la mesa administrativa, las cuales comenzaron a buscar un nuevo director técnico, habiendo pasado por varias opciones, incluyendo a un referente como Andrea Pirlo, pero al final inclinándose por Roberto Mancini.

Mancini es nuevo director técnico de Italia

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó el regreso de Roberto Mancini como director técnico de la selección de Italia, iniciando un nuevo ciclo con el objetivo de reconstruir al combinado nacional tras un periodo marcado por resultados adversos.

Con el nombramiento de Mancini se busca recuperar protagonismo en el fútbol internacional después de no lograr la clasificación a las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

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Mancini regresa al banquillo italiano luego de una primera etapa que dejó momentos destacados. Bajo su dirección, Italia conquistó la Eurocopa 2021 tras derrotar a Inglaterra en la final disputada en Wembley, además de establecer una larga racha de partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, ese ciclo también estuvo marcado por la ausencia del equipo en el Mundial de Catar 2022, pero la federación depositó nuevamente su confianza en el entrenador que llevó al equipo al título europeo con la expectativa de devolver a la "Azzurra" a un certamen mundialista que pueda llegar a ganar.

¿Por qué Pirlo no fue director técnico de Italia?

Lamentablemente la candidatura de Pirlo se debilitó debido a la polémica surgida por su papel como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa, lo que causó que diversos sectores políticos y deportivos cuestionaran esa relación comercial por los vínculos de la empresa con empresarios rusos.

"Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad".

¿Cuándo fue el último Mundial que jugó Italia?

El último Mundial que disputó Italia fue el de Brasil 2014. Desde entonces, la cuatro veces campeona del mundo no ha logrado clasificarse a las siguientes tres ediciones de la Copa del Mundo: Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-Canadá-México 2026.