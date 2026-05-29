Copa Sudamericana: posibles rivales de Medellín y Santa Fe en octavos de final

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó este viernes 29 de mayo los enfrentamientos de los playoffs en la Copa Conmebol Sudamericana, etapa en la que estarán en acción Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe como representantes colombianos.

Adicionalmente, la Conmebol definió los posibles cruces de octavos de final y el camino hacia la final del certamen que tendrá sede en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Así se jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana

A - Bolívar Vs Gremio

B - Sporting Cristal Vs RB Bragantino

C - Medellín Vs Vasco Da Gama

D - Boca Juniors Vs O'Higgins

E - Nacional Vs Tigre

F - Santa Fe Vs Caracas

G - Lanús Vs Cienciano

H - Universidad Central Vs Santos

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Así se jugarán los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana

Los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana se jugarán entre los equipos que terminaron en primer lugar la fase de grupos y los clubes que llegarán desde la ronda de playoffs, la cual disputarán los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Boca Juniors Vs O'Higgins (Vs Recoleta)

Bolívar Vs Gremio (Vs Sao Paulo)

Santa Fe Vs Caracas (Vs River Plate)

Medellín Vs Vasco Da Gama (Vs Olimpia)

Sporting Cristal Vs RB Bragantino (Vs Atlético Mineiro)

Universidad Central Vs Santos (Vs Macará)

Nacional Vs Tigre (Vs Montevideo City Torque)

Lanús Vs Cienciano (Vs Botafogo)

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¿Cuándo se jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana?

Los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana se empezarán a disputar entre el 21 al 23 de julio los duelos ida, mientras que los compromisos de vuelta se llevarán a cabo entre el 28 al 30 de julio.