Medellín y Santa Fe parten con desventaja en Copa Sudamericana: ¿Por qué razón?

La representación colombiana en copas internacionales dejó al Deportes Tolima como el único club que estará en los octavos de final de la Copa Libertadores tras terminar segundos en su grupo. El Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe buscaban la oportunidad de meterse en esa instancia de dicha competencia.

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Sin embargo, Sebastián Botero y Pablo Repetto no lograron sellar la clasificación y quedaron eliminados en la Copa Libertadores. Jugarán los Play-Offs de la Sudamericana y ya definieron sus respectivos cruces. Será una llave de ida y vuelta y quien gane seguirá en la competencia para afrontar los octavos de final.

Esos cruces no se definen por un sorteo, sino que todo se decide por el orden de las clasificaciones por puntaje. Los de menos unidades se enfrentarán con los que más tienen entre los terceros de la Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Con ese panorama, Medellín tiene un rival más de peso después de solo obtener siete puntos en la Copa Libertadores y una diferencia de gol de –5. Le iba a tocar contra un equipo de buena puntuación de la Copa Sudamericana y su suerte se definió con Vasco da Gama. Santa Fe, por su parte, cerró la Libertadores con ocho unidades y –1 en la diferencia. Le tocará medirse con Caracas.

LA DESVENTAJA QUE TENDRÁN MEDELLÍN Y SANTA FE EN LOS PLAY-OFFS DE COPA SUDAMERICANA

Unas series atractivas en la Copa Sudamericana entre Medellín y Vasco da Gama, y Santa Fe vs Caracas. La cosa es que los clubes que estaban en la fase de grupos de esta competencia tienen a su favor que definen todo en condición de local y eso puede ser algo negativo para los que vienen de la Copa Sudamericana.

En ese orden de ideas, Independiente Santa Fe arrancará su participación en los Play-Offs contra Caracas en condición de local. Será en el Estadio El Campín el primer duelo y luego definirán todo en el Estadio de la UCV de Caracas en busca de sacar adelante el proyecto deportivo internacional.

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Al Medellín, por su parte, le tocará medirse con Vasco da Gama en el Atanasio Girardot como el primer duelo de la serie y luego tendrá que ir a Río de Janeiro para definir todo en Brasil. Sin duda alguna, el cruce de los ‘Poderosos’ es más complejo que el de Santa Fe, y, como si fuera poco, lo harán sin público tras las sanciones del partido ante Flamengo.

Bajo este panorama, Santa Fe y Medellín tendrán que respetar la casa y sacar adelante la localía en el primer partido. Un buen resultado haría más sencillo poder sellar la clasificación en condición de visitante en el cierre de la serie.

¿CUÁNDO SE JUGARÁN LOS PARTIDOS DE PLAY-OFFS?

Apenas se decidieron los clasificados para los Play-Offs y los que disputarán los octavos de final de manera directa. La Copa Sudamericana y la Libertadores entrarán a una pausa por la llegada del Mundial que tomará toda la atención global y detendrá todas las competencias.

Los clubes tendrán la oportunidad de descansar y antes de la terminación del Mundial el 19 de julio, seguramente arrancarán sesiones de entrenamiento, dado que el primer duelo de los Play-Offs será en la semana del 21, 22 y 23 de ese mes. La vuelta de la serie de estos repechajes serán el 28, 29 y 30, justo la semana después del primer duelo.

MEDELLÍN DISPUTARÁ LA COPA SUDAMERICANA CON NUEVO TÉCNICO

Seguramente, Santa Fe continuará con el proceso de Pablo Repetto para disputar el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026, la Copa BetPlay y esta Copa Sudamericana. Aunque los resultados no se dieron en la Libertadores, el uruguayo tendría el aval de los directivos.

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Medellín, por su parte no tendrá a Sebastián Botero que fue designado después de la salida de Alejandro Restrepo. Botero tomó las riendas de manera interina y hace unos días, el club antioqueño confirmó su salida y la llegada de Luis Amaranto Perea como el nuevo entrenador.

Uno de los primeros retos de Luis Amaranto Perea después del Mundial como asistente técnico de Néstor Lorenzo será preparar este vibrante duelo frente a Vasco da Gama por los Play-Offs de la Copa Sudamericana.