Corinthians confirmó un técnico campeón de Libertadores: Santa Fe atento

Después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la suerte de Independiente Santa Fe fue puesta en una zona complicada junto con Peñarol, Corinthians y Platense. Rivales difíciles y con historia internacional, sobre todo el club uruguayo y el brasileño, pero con realidades distintas a comparación con otros años.

Peñarol y Corinthians son dos clubes enormes de Sudamérica, pero es cierto que el nivel de ambos en torneos internacionales ha bajado bastante. Platense por su parte, es un equipo debutante en este tipo de torneos. El debut de Santa Fe será ante los charrúas en el Estadio El Campín, y en la segunda fecha enfrentará a los brasileños en Brasil.

Infortunadamente, en la última fecha del Brasileirao, Corinthians perdió en condición de local en el Neo Química Arena y, por esa dura derrota en manos de Internacional de Porto Alegre, el exseleccionador de Brasil, Dorival Júnior fue despedido del cargo de entrenador del ‘Timao’ justo antes de debutar ante Platense.

EL NUEVO ENTRENADOR DE CORINTHIANS

Corinthians arrancará la Copa Libertadores en condición de visitante enfrentando a Platense en Buenos Aires. Justo cuatro días antes de ese compromiso, el cuadro paulista se quedó sin entrenador por la derrota en casa frente a Internacional. Dorival Júnior.

El entrenador deja su cargo después de dirigir un total de 66 partidos con un registro del 49,74% por 26 victorias, 19 empates y 21 derrotas. A lo largo de su estancia en el banquillo de Corinthians ganó la Copa Do Brasil y la Supercopa Do Brasil. Por ahora, el club dejó encargado a William Batista que se desempeña en la Sub-20.

Sin embargo, la idea es poder confirmar a un entrenador antes del juego ante Platense y todo parece indicar que el encargado será Fernando Diniz, que hasta hace poco estaba en Vasco da Gama. Diniz no tuvo los mejores registros con el equipo de Río de Janeiro y espera sacar a Corinthians de un bache futbolístico.

Corinthians está en la casilla 16 del Brasileirao a solo dos unidades de Chapecoense que está descendiendo en este momento. El cuadro paulista espera enderezar el camino con un director técnico campeón de la Copa Libertadores como Fernando Diniz que ganó la edición del 2023 con Fluminense.

SANTA FE A LA ESPERA DE LA CONFIRMACIÓN OFICIAL

Por ahora, William Batista estará encargado, pero ya habría acuerdos con las negociaciones de Corinthians y Fernando Diniz para que el ex Vasco da Gama tome las riendas de manera inmediata. Con esto, el club debutará con Platense y tendrá en la mira a Independiente Santa Fe.

Justamente, el cuadro cardenal arrancará el sueño contra Peñarol y en la segunda jornada deberá enfrentar en el Estadio Neo Química a Corinthians que ya tendrá una semana de trabajo con Fernando Diniz que podría dirigir ante Platense y en el Brasileirao con Palmeiras en el clásico paulista.

En la cuarta jornada, Corinthians tendrá que viajar a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe en el segundo partido entre ambos que podría empezar a definir la clasificación de ambos conjuntos a los octavos de final o el tercer puesto que dará cupo a los Play-Offs de la Copa Sudamericana.

ASÍ LE HA IDO A SANTA FE ENFRENTANDO A CORINTHIANS POR COPA LIBERTADORES

En el historial reciente, Santa Fe y Corinthians se han visto las caras en dos ocasiones con registros favorables para el equipo brasileño que no sabe lo que es perder ante los bogotanos. En Brasil ganaron, mientras que en Colombia empataron a un tanto.

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La primera ocasión fue en el 2016 en la Copa Libertadores, primero, jugando en el Estadio Neo Química con una derrota por la mínima diferencia de Santa Fe gracias al único gol de Guilherme. Por su parte, en Bogotá todo terminó con un empate a uno en el que Anthony Otero abrió la cuenta para los locales, y Elías empató en el segundo tiempo.