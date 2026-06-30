Este martes 30 de junio, la selección de Noruega se enfrentará con su similar de Costa de Marfil por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio de Arlington, el cual se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas. Las aficiones, hasta el momento, han respondido de una muy buena manera en el certamen orbital.

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Se acerca un duelo emocionante

Tanto el equipo europeo como el africano clasificaron a las finales de la máxima fiesta del deporte rey mostrando muy buenas sensaciones a nivel de juego. Es un cotejo que promete goles de inicio a fin. Jugadores de alta calidad chocarán fuerzas.



Muchos hinchas, desde ya, se preguntan por cuál va a ser el marcador final del encuentro y el mismo clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Pues bien, esta cuestión la abordó la inteligencia artificial. La herramienta, primero, analizó a ambas escuadras.

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El análisis de la IA

“Costa de Marfil: Los Elefantes hicieron historia en este 2026: clasificaron por primera vez a 16avos en su 4.ª Copa del Mundo. Emerse Faé armó un equipo intenso que abrió el marcador en los 3 partidos de grupo. Vencieron 1-0 a Ecuador, cayeron 2-1 vs. Alemania en descuento y cerraron con 2-0 a Curazao con doblete de Nicolás Pépé. Kessié y Sangaré le dan músculo al mediocampo”, indicó.



“Noruega: Los nórdicos volvieron a un Mundial después de 28 años y llegaron con 6 puntos como 2.ª del Grupo I. Ganaron 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, pero Francia los goleó 4-1 en el cierre. Su arma es clara: Erling Haaland lleva 4 goles en el torneo y con Ødegaard, Nusa y Bobb tienen velocidad para matar al contraataque. Defienden alto y eso los expuso contra Francia”, añadió.

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La predicción final

“Será choque de fuerzas. Costa de Marfil propone presión, mediocampo físico y transiciones rápidas con Diomande y Amad Diallo. Noruega espera, cede balón y busca a Haaland a la espalda. Predicción y clasificado: Pasa Noruega 2-1 Costa de Marfil. Haaland define uno y Ødegaard el otro. Los marfileños descuentan con Pépé, pero los nórdicos aguantan para meterse a octavos”, sentencia.



Tal como lo indica la inteligencia artificial, la selección de Noruega daría el golpe sobre la mesa y, tras vencer a Costa de Marfil, se clasificaría a los octavos de final del Mundial. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo o no. El duelo comenzará a las 12:00 m., hora colombiana.