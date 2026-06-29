[Video] Paraguay dio el palo del Mundial y eliminó a Alemania por penaltis

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albirroja eliminó a Alemania en los 16avos. de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penaltis, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro volvió a demostrar solidez defensiva y personalidad para competir ante una de las selecciones favoritas al título. Alemania dominó varios pasajes del compromiso, pero nunca logró superar por completo el planteamiento paraguayo.

Resumen de Paraguay vs Alemania por el Mundial 2026

La primera alegría del partido fue para los sudamericanos. Sobre el minuto 42, Julio Enciso apareció dentro del área para conectar un cabezazo que venció al arquero alemán y puso en ventaja a la Albirroja antes del descanso.

La reacción europea llegó en el complemento. Kai Havertz, también de cabeza, igualó el marcador al minuto 54 y devolvió la ilusión a una Alemania que buscó el gol de la clasificación durante el resto del compromiso.

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En el tiempo suplementario se vivió una de las acciones más polémicas del encuentro. Jonathan Tah marcó de cabeza tras un tiro de esquina y celebró lo que parecía ser el 2-1 para los germanos.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro central para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, el juez anuló el tanto al considerar que hubo una infracción de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gil, decisión que mantuvo el empate y llevó la serie a los cobros desde el punto penal.

Desde los once metros apareció la gran figura de la noche. Orlando Gil respondió con dos atajadas fundamentales para darle ventaja a Paraguay, que terminó imponiéndose 4-3 y selló una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial.

La eliminación representa un duro golpe para Alemania, una de las selecciones que había terminado la fase de grupos con mejores registros ofensivos y que llegaba como favorita para avanzar a la siguiente ronda.

Próximo rival de Paraguay en el Mundial

Ahora, Paraguay buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. En los octavos de final enfrentará al ganador de la llave entre Francia y Suecia, compromiso programado para este martes 30 de junio, con un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo en juego.