Curazao se despide del Mundial al caer contra Costa de Marfil en la última fecha

La fecha 3 de la Copa Mundial comenzó de buena manera y junto con ello se definió a un nuevo clasificado directo a la siguiente ronda del Mundial, Costa de Marfil, el cual cumplió con los pronósticos tras derrotar con autoridad 2-0 a Curazao en la tercera y última jornada del Grupo E.

La gran figura del compromiso fue sin duda alguna Nicolas Pépé, autor de un doblete que permitió a los africanos sumar tres puntos fundamentales y finalizar la fase de grupos con seis unidades.

Curazao regresa a casa con derrota ante Costa de Marfil

Desde el pitazo inicial, el conjunto marfileño salió decidido a imponer condiciones y cuando apenas transcurrían siete minutos del compromiso llegó la primera celebración tras una rápida jugada colectiva por la banda izquierda que terminó en los pies de Nicolas Pépé, quien definió con precisión para vencer al arquero rival y abrir el marcador.

Curazao intentó reaccionar y buscó adelantar sus líneas para encontrar el empate. Sin embargo, aunque generó algunos acercamientos, nunca logró inquietar seriamente a la defensa africana, que se mostró sólida y bien organizada durante los 90 minutos.

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En el minuto 64, el experimentado atacante, Pépé, aprovechó un espacio dentro del área para marcar su segundo gol de la tarde y poner el definitivo 2-0. El doblete confirmó la superioridad marfileña y desató la celebración de los aficionados, conscientes de que su selección estaba asegurando el boleto a la siguiente ronda del campeonato.

El triunfo permitió a Costa de Marfil cerrar la fase de grupos con seis puntos, suficiente para avanzar a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo E, únicamente por detrás de Alemania. La selección africana mostró equilibrio entre defensa y ataque durante el torneo y confirmó que cuenta con argumentos para competir frente a cualquiera de los favoritos.

¿Contra quien jugaría Costa de Marfil los dieciseisavos de final del Mundial?

Tras vencer 2-0 a Curazao y finalizar segunda del Grupo E con seis puntos, la selección africana obtuvo su clasificación a la fase eliminatoria, donde tendría un duro desafío frente a la selección Noruega el 30 de junio, que aseguró su lugar desde el grupo correspondiente.

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Tabla de posiciones del Grupo de Costa de Marfil