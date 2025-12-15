Tolima se fue de frente contra Teo: “Solo molesta”

Quedan 90 minutos para que se conozca al campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 y Junior tomó la delantera con un contundente resultado en Barranquilla con un certero 3-0. José David Enamorado en dos ocasiones y Bryan Castrillón dieron el golpe.

El Tolima nunca se encontró ni en su mejor momento. Tuvo oportunidades que atajó Mauro Silveira, pero rápidamente, Junior encontró contundencia con el segundo gol del partido. Luego, en el complemento, Teófilo Gutiérrez entró a hacer lo suyo y logró sacar petróleo por la provocación a Sebastián Guzmán que acabó con la expulsión del tolimense.

Junior tuvo la contundencia que no estuvo al lado del Tolima, y, además, tiene a Teófilo Gutiérrez que puede destrabar cualquier partido tan solo con su entrada y con escasos minutos en el campo de juego. La necesidad para los ibaguereños es remontar, pero deben tener cuidado con esa malicia del jugador ex River Plate. De hecho, el presidente César Camargo se fue de frente con Teo.

CÉSAR CAMARGO SE FUE CONTRA TEÓFILO GUTIÉRREZ TRAS LA FINAL

Teófilo solo necesitó pocos minutos para dejar su sello en el campo de juego. Intercambió palabras con Sebastián Guzmán y el volante perdió los cabales con un cabezazo sutil, pero que alcanzó a contactar al atlanticense. Carlos Betancur no dudó y le mostró la tarjeta roja a Guzmán.

Con eso, Teófilo había hecho lo suyo. No necesitó tocar muchos balones para dejar al cuadro visitante con un jugador menos y con una baja sensible para disputar la vuelta. Una roja que César Camargo afirmó ser justa, pero que colmó la paciencia del presidente.

En Caracol Radio, César Camargo comentó que en el arbitraje en Colombia hay que poner a Wilmar Roldán, Andrés Rojas o Carlos Betancur como referentes, de hecho, señaló de justa la roja, pero dejó claro que Teófilo Gutiérrez debería dedicarse es a jugar y no a causar esas expulsiones.

El presidente afirmó, “sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entre a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”.

Sin embargo, la provocación hace parte del juego, gústele o no le guste a César Camargo. Teófilo Gutiérrez tiene ese plus que le ha funcionado para bien o para mal en entrar en discusiones calientes que han terminado en expulsiones que ha ganado bien.