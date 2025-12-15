Tolima se juega la historia en la final: la estadística que podría romper

La Liga BetPlay 2025-II está llegando a su final con un vibrante partido entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. En el primer sorbo del campeonato, los barranquilleros golpearon en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, gracias a los goles de José David Enamorado y de Bryan Castrillón.

Vea también: Millonarios sigue sufriendo con las lesiones: Jugador tuvo que ser intervenido nuevamente

Un 3-0 que se ve distante y lejana, pero Lucas González sabe que, si Junior pudo marcar tres goles en su casa y con su público, puede dar el golpe en los primeros 45 minutos en la segunda final en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Habrá que reaccionar desde los primeros tramos del juego para poder revertir un marcador adverso y holgado.

En el mejor momento del Tolima en Barranquilla fue en donde el Junior sacó la casta para golpear en el marcador. El gol de Bryan Castrillón y el segundo de José Enamorado se dieron justo cuando el cuadro visitante estaba llegando al arco de Mauro Silveira. Durante el segundo tiempo, los tolimenses volvieron a atacar en busca de descontar, pero terminaron con diez jugadores por la expulsión de Sebastián Guzmán.

EL DATO QUE LE PONE LA TAREA MÁS COMPLEJA AL TOLIMA

La obligación es sin duda del Deportes Tolima que tiene que dar el golpe en su propio estadio. Revertir una serie de 3-0 es algo impropio de la Liga BetPlay en los partidos de ida y vuelta. Esta no es la primera vez en la que el primer juego de la final termina adverso para un equipo con una diferencia de tres goles.

Cada vez que ha sucedido esto en esas finales, el resultado ha sido el mismo: el campeón es el que ganó el primer sorbo con esa diferencia de tres goles. Tolima quiere romper la historia y dar el golpetazo por única vez en la historia del balompié colombiano o puede seguir con la misma racha negativa que complica a quienes salen derrotados de esa forma holgada.

Le puede interesar: 'Tinito' Gómez y Carlos Cuesta; finalistas de la Copa de Brasil con Vasco da Gama

Desde que hay torneos cortos como sistema del fútbol de Colombia, Junior de Barranquilla venció en 2004-II a Atlético Nacional con un 3-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En Medellín perdieron 5-2, pero en penales se quedaron con el título haciendo méritos en el juego de ida con ese triunfo holgado.

Tres años después, la final emparejó a La Equidad con Atlético Nacional. La primera se disputó en Bogotá con un contundente 0-3 en condición de visita de los medellinenses. Con ese resultado lograron quedarse con el título, pues en Antioquia empataron sin goles.

Por su parte, en el 2020 que solo hubo un torneo por el COVID-19, América de Cali superó 3-0 a Independiente Santa Fe en el Pascual Guerrero. En la vuelta en Bogotá, los cardenales se quedaron al borde del empate en la serie con un 2-0 que no fue suficiente para remontar la final.

EL OTRO ANTECEDENTE DE LOS TRES GOLES EN LA IDA DE LAS FINALES DE LA LIGA BETPLAY

Hubo otro antecedente, pero en este caso no fue con un 3-0. Sí lo fue con una diferencia de tres goles con un 4-1 contundente de Junior de Barranquilla sobre el Deportivo Independiente Medellín con Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz como figuras del cuadro atlanticense.

Lea también: [Video] Palmeiras huele a café; cuatro colombianas celebraron tetracampeonato

En Medellín, el cuadro ‘Poderoso’ ganó 3-1 y se fueron a los lanzamientos desde el punto penal. En esa instancia, Junior se quedó con la victoria. Bajo ese panorama, Tolima podría dar el golpe y romper las estadísticas del Fútbol Profesional Colombiano. Marcar en la primera parte sería clave para revertir la situación adversa.