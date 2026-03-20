Tiberti dio un parte de tranquilidad con Fydriszewski: confirmó primer parte médico

Un partidazo se vivió en el Estadio Atanasio Girardot con la mirada de 14,000 personas que asistieron para ver al Deportivo Independiente Medellín enfrentando al Junior de Barranquilla. Mauro Silveira fue vital para evitar lo que pudo ser una goleada catastrófica para el equipo de Alfredo Arias, mientras que los antioqueños tuvieron la contundencia para abrir, mantener y aumentar el marcador.

Medellín fue más a lo largo de los 90 minutos con un equipo organizado en todas las zonas del campo de juego y con un Frank Fabra que viene dando de qué hablar por su aporte en el ataque y defensa. Los volantes pegaron rápidamente con anotaciones de Alexis Serna y de Francisco Chaverra para encaminar y asegurar la victoria.

Sobre los últimos minutos del partido hubo un hecho lamentable con la lesión de Francisco Fydriszewski que se fue con dolor en su codo por una mala caída cuando apoyó el brazo sobre el gramado. Giuliano Tiberti confirmó en la rueda de prensa el primer parte médico que complicará al argentino.

GIULIANO TIBERTI Y LA VARIABILIDAD QUE LE DA EL EQUIPO

Frank Fabra ha sido uno de los grandes fichajes del Fútbol Profesional Colombiano y tuvo un gran partido ante Junior. Sobre su aporte, Giuliano Tiberti afirmó que, “no creo que debo presentar a Fabra por su recorrido y todo lo que ha hecho hasta ahora en su carrera. Ayuda al equipo a ser mejor y es un jugador de mucha jerarquía que nos brinda la posibilidad de tener más variantes”.

A Medellín le tocará la pesada en la Copa Libertadores enfrentando en fase de grupos a Estudiantes de La Plata, Flamengo y a Cusco. De la zona y los rivales, Tiberti aseveró, “buenísimo me parece. Cualquier grupo hubiera sido bueno. Creo que es una satisfacción enorme porque es competir a gran nivel en Sudamérica. Será desafiante el grupo.

Hubo cambios desde el principio en la nómina ‘Poderosa’. El entrenador italiano afirmó que, “no creo que solamente en este partido se vio una alineación o los que rematan el juego diferente. Hace parte de una gestión de la plantilla y el objetivo es llegar a abril con la plantilla disponible en su máxima versión. Ahora viene Santa Fe y una semana de mejorar detalles para lo que se viene. El equipo te da mucha variabilidad y todo salió bien”.

EL ESTADO DE FRANCISCO FYDRISZEWSKI

El partido estuvo interrumpido por una gresca en las tribunas entre las hinchadas, la del Medellín y algunos infiltrados del Junior. Cuando volvió el juego a los 80 minutos, Francisco Fydriszewski cayó en el suelo después de un empujón de un rival y el golpe contra el piso afectó su hombro y codo.

La caída fue estrepitosa y se pensó lo peor con las miradas y gestos de los aficionados y jugadores que estaban cerca del ‘Polaco’. Sin embargo, Giuliano Tiberti dio un parte de tranquilidad, “se luxó el hombro, afortunadamente lograron reacomodarlo, entonces no debería ser nada grave. Habrá exámenes mañana y no puedo decir nada más que eso”.

EL ANÁLISIS DEL JUNIOR

Giuliano Tiberti también analizó los factores que contrarrestaron el juego del Junior, “seguramente no esperábamos que jugaran con tres centrales. Lo habían hecho el semestre pasado y pensábamos que iba a poner muchos delanteros. El equipo hizo un partido serio contundente con las chances que tuvo, pero sufrimos sin la pelota porque tenían un hombre más atrás. Sacan un central, meten un extremo y pudimos emparejarlo mejor. El equipo termina mucho mejor y fue un partido muy serio”.

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La variabilidad que les da la plantilla es un gran factor para el Medellín. Sobre esto, el entrenador explicó que, “siempre es muy lindo cuando se dice que se juega muy bien. A veces no es solo con la pelota. El equipo ha venido jugando muy bien. En los últimos diez juegos hay más partidos en los que el equipo demostró jugar bien. Podemos mejorar y sigue creciendo. Estos jugadores vuelven a ser parte del grupo y nos da más variabilidad y tranquilidad en los cambios”.

El punto de inflexión para enderezar la temporada en la Liga BetPlay y Libertadores, “cuando el equipo gana en Cúcuta demuestra su unidad frente al profe, el deseo de estar juntos, siento que fue un momento clave para unirnos más. Siempre se creyó en la idea, no tuvimos un buen arranque perdiendo dos finales el año pasado y con lesiones. Los muchachos estuvieron fuertes para levantarnos de eso. No estamos en la gloria ahora, poner los pies sobre la tierra y tenemos que hacer muchos puntos para clasificar”.