Programación última fecha de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I entra en su recta definitiva con la disputa de la última fecha de la fase regular, una jornada cargada de tensión para varios equipos que aún luchan por meterse en los playoffs. Con seis clasificados ya definidos, quedan dos cupos disponibles que se resolverán en una jornada que promete emociones hasta el último minuto.

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La fecha se jugará durante tres días, entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo. Los encuentros de los dos primeros días tendrán poca incidencia directa en la tabla. El duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en Palogrande abrirá la fecha, seguido de Chicó vs Llaneros y Jaguares vs Cúcuta, partidos que, si bien suman para la tabla del descenso y estadísticas generales, no afectan la pelea por la clasificación.

Toda la atención se centrará en el domingo 3 de mayo, cuando se disputen en simultáneo cinco partidos clave a partir de las 3:30 p. m.

Partidos clave de la fecha 19, el domingo a las 3:30 p. m.

En Bogotá, Independiente Santa Fe recibirá a Internacional en un duelo directo, mientras que en Ibagué, Deportes Tolima hará lo propio frente a Deportivo Cali, otro de los equipos comprometidos en la lucha por clasificar.

En Medellín, el DIM enfrentará a Águilas Doradas con la obligación de ganar y esperar otros resultados, mientras que Millonarios visitará a Alianza en Valledupar con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse con opciones; por su parte, Bucaramanga también estará atento a lo que ocurra en su visita a Fortaleza, aunque sus probabilidades son más remotas.

Posteriormente, a las 5:45 p. m., se jugarán dos compromisos en otro horario. Junior recibirá a Deportivo Pasto en Barranquilla en un partido que no incide en la clasificación, pero sí en la definición del segundo lugar de la tabla, lo que otorga la llamada ‘ventaja deportiva’ en los cuadrangulares. En simultáneo, América de Cali enfrentará a Pereira en el Pascual Guerrero.

Partidos y horarios de la última fecha de Liga BetPlay

Viernes 1 de mayo

Once Caldas vs Nacional

6:00 p. m.

Palogrande

Sábado 2 de mayo

Chicó vs Llaneros

2:00 p. m.

La Independencia

Jaguares vs Cúcuta

4:00 p. m.

Jaraguay

Domingo 3 de mayo

Santa Fe vs Internacional

3:30 p. m.

El Campín

Tolima vs Cali

3:30 p. m.

Manuel Murillo Toro

Medellín vs Águilas

3:30 p. m.

Atanasio Girardot

Alianza vs Millonarios

3:30 p. m.

Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza vs Bucaramanga

3:30 p. m.

Techo

Junior vs Pasto

5:45 p. m.

Romelio Martínez

América vs Pereira

5:45 p. m.

Pascual Guerrero

Así, la última jornada de la Liga BetPlay definirá a los ocho clasificados a la siguiente fase. Con varios equipos dependiendo de sí mismos y otros atentos a resultados ajenos, el cierre de la fase regular se perfila como uno de los más emocionantes de los últimos torneos.