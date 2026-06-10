Este miércoles 10 de junio, la selección de Portugal se enfrentó con su similar de Nigeria por un compromiso de carácter amistoso. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Dr. Magalhaes Pessoa, que contó con una muy buena presencia de hinchas.



Este juego le sirvió al conjunto luso como preparación para lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se organiza en Estados Unidos, Canadá y México.

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Ronaldo salió como titular

Cristiano Ronaldo, que milita en el Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, salió como titular en la selección de Portugal y al minuto 8 protagonizó una acción que es poco común en él.



La escuadra lusa atacaba por la banda derecha. Cristiano Ronaldo empezaba a marcar el pase para ser habilitado. El exjugador del Real Madrid de España y Manchester United de Inglaterra recibió la esférica y se fue solo de frente al portero rival.

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CR7 falló el gol

Ronaldo alistaba el gatillo y remató. Todos los hinchas de la selección de Portugal esperaban el gol, que en ese momento hubiera sido la apertura en el marcador. Sin embargo, Cristiano falló el tiro.



La pelota se fue levemente desviada, cerca del bajante derecho de la portería de Nigeria. Nadie en el escenario deportivo podía creer el increíble gol que desperdició el exfutbolista de la Juventus de Italia.

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El video se hizo viral

El video del fallo de gol de Cristiano Ronaldo, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

A pesar del tanto fallado, Ronaldo es favorito para ser el goleador del Mundial. “El máximo goleador histórico en el fútbol de selecciones se mantiene en plenitud de condiciones. A sus 40 años, sigue batiendo registros goleadores en el Al Nassr y ha marcado 25 tantos en sus últimos 30 partidos con la selección de Portugal. Tras no disfrutar de demasiados minutos de juego en Catar 2022 debido a un desencuentro con el entonces seleccionador, Fernando Santos, Cristiano cuenta ahora con la plena confianza de Roberto Martínez. Con el apoyo de Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto y Bernardo Silva, el portugués tratará de superar su mejor registro en el Mundial: los cuatro goles que anotó en Rusia 2018”, dice la FIFA.







