Hace apenas unos minutos, Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte rey, se pronunció a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Portugal se alista para la Copa

El experimentado jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita hizo referencia a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El exfutbolista del poderoso Real Madrid de España y Juventus de la Serie A de Italia habló tras el compromiso disputado entre la selección de Portugal y el combinado de Chile por un compromiso de carácter amistoso.

Las palabras de CR7

“A preparar el Mundial”, escribió Cristiano Ronaldo. La publicación ya suma más de 2 millones de visualizaciones. Portugal venció a Chile 2 goles a 1. El delantero solo jugó el primer tiempo y no pudo anotar.

El mensaje de Ronaldo , además, se da antes de enfrentarse a la Selección Colombia por la tercera jornada del grupo K del certamen orbital. Es posible que lusos y cafeteros disputen el primer lugar de la zona.

El récord que cumplirá Ronaldo

Y ya que se habla del también exjugador del Manchester United de la Premier League de Inglaterra, este cumplirá un récord una vez juegue en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que iniciará en pocos días.



“Cristiano Ronaldo, que tendrá 41 años y 126 días cuando empiece el torneo, es el cuarto jugador más veterano en acudir a una Copa Mundial. Si acaba teniendo minutos, el delantero de Portugal se convertirá también en el cuarto jugador más veterano en jugar un Mundial, por detrás de Roger Milla (42 años), Faryd Mondragón (43) y Essam El-Hadary (45)”, reseñó la FIFA.





