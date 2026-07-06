La selección de Portugal, este lunes 6 de julio, quedó eliminada en octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El equipo luso perdió por la mínima diferencia ante la España de Lamine Yamal. El único tanto del compromiso, que se disputó en el estadio de Dallas, fue obra, cerca del final del tiempo reglamentario, de Mikel Merino.

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Una despedida que duele

De esta manera, Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, se despide oficialmente de los mundiales. El delantero no pudo levantar un trofeo de esta categoría.



“Cristiano Ronaldo dejó su huella una vez más. Tras marcar dos goles con Portugal ante Uzbekistán, se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA. Con ese doblete dejó atrás a Lionel Messi en esta carrera particular, después de que el argentino le hubiera igualado un día antes la marca previa de goles en cinco ediciones”, reseñó la FIFA tras el partido.

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Las palabras de Ronaldo

Después del encuentro, el mismo exjugador del poderoso Real Madrid de España se pronunció. Cristiano se mostró algo afectado, pero dejó claro que terminó el torneo con la conciencia tranquila.



“Estoy normal, triste por salir de esta manera del Mundial. Pero, como dije ayer en la conferencia de prensa, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esta es la vida de un futbolista. A veces ganamos, otras perdemos y tenemos que seguir adelante. La verdad es que este fue mi último Mundial y ahora tendré tiempo con mi familia para no tomar decisiones con la cabeza caliente”, dijo.

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La atrevida declaración de Cristiano

Luego, el también exfutbolista del Manchester United de la Premier League de Inglaterra y Juventus de Italia se atrevió a decir que la Eurocopa ganada en 2016 equivale, para él, a un Mundial.

“Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ningún título. Con Cristiano Ronaldo ganó 3. El título de 2016 vale como un mundial para mí”, manifestó CR7, sin rodeos.