El jueves 2 de julio, la selección de Portugal venció 2 goles a 1 a su similar de Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El partido lo empezó ganando el combinado croata. Luego, se vendría la remontada del equipo luso. El experimentado centro delantero Cristiano Ronaldo marcó el primer tanto de su escuadra desde el punto penal. Portugal se medirá con España en octavos de final.

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Portugal vs. España

“La sensación española y el GOAT portugués fueron claves para definir una llave en la que ahora se enfrentarán dos selecciones en uno de los partidos más atractivos de este siglo. La magia hechizante de Lamine Yamal impulsó a España a una victoria por 3-0 sobre Austria, mientras que Cristiano Ronaldo marcó en la remontada de Portugal para superar por la mínima a Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Seleção das Quinas y La Roja se enfrentarán ahora en los octavos de final. Márquenlo en negrita y subrayado en sus calendarios”, reseñó la FIFA.



Tras el duelo entre croatas y portugueses, el mismo Cristiano Ronaldo se pronunció. El jugador que pasó por Manchester United de Inglaterra y la Juventus de Italia hizo una revelación sobre el penal que cobró.

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Las palabras del 7

“Hoy por la tarde tuve el presentimiento de que iba a haber un penal. Ya estaba preparado desde temprano porque sentía que iba a pasar. Es difícil, no voy a mentir, el pulso se acelera mucho, pero traté de confiar en mi instinto y creer que iba a marcar. Todo salió bien, fue un desahogo emocional para todos nosotros también, porque después del gol sentimos que podíamos ganar el partido. Estoy muy feliz, obviamente”, confesó Cristiano Ronaldo a CazéTV.



El gol marcado por CR7 es el tercero en su cuenta personal en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los hinchas lusos esperan que el atacante siga anotando en octavos de final.

El homenaje a Diogo

El mismo Ronaldo hizo referencia, tras el choque, al homenaje que él y sus compañeros le hicieron a Diogo Jota, quien falleció con su hermano en un accidente de tránsito. Cristiano se puso, incluso, la camiseta con el dorsal de Diogo.



“Sabíamos antes del partido que este sería un momento especial por Jota. Hablamos de eso. Las coincidencias de la vida son increíbles. Me quedé maravillado con todo lo que ocurrió hoy. Esto significó muchísimo para nosotros. No solo porque ganamos, sino por la manera en que sucedió”, dijo a Fox Sports de Estados Unidos.











