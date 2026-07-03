Cristiano Ronaldo no jugaría más con Portugal tras el Mundial

Antes del Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, del jueves 2 de julio, surgió una información que dejó sorprendidos a muchos.

Lo que dijo la hermana de CR7

La hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, habría manifestado que después de la participación del equipo luso en el certamen orbital, el atacante no volvería a vestir la camiseta de la selección de su país.



“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, habría mencionado la hermana del jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

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Portugal avanzó a octavos

Si la presunta versión de la hermana de Cristiano Ronaldo es real, el duelo ante Croacia pudo haber sido el último en mundiales con la selección de Portugal. Como los lusos avanzaron de ronda, el ‘bicho’ continuará su historia en esta Copa del Mundo con Portugal.



En el cotejo en cuestión, que quedó 2 a 1, Ronaldo marcó el primero para su equipo desde el punto penal. Tras la llave, el exjugador del poderoso Real Madrid de España se pronunció e hizo referencia al tanto.

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Las palabras de CR7

“Hoy por la tarde tuve el presentimiento de que iba a haber un penal. Ya estaba preparado desde temprano porque sentía que iba a pasar. Es difícil, no voy a mentir, el pulso se acelera mucho, pero traté de confiar en mi instinto y creer que iba a marcar. Todo salió bien, fue un desahogo emocional para todos nosotros también, porque después del gol sentimos que podíamos ganar el partido. Estoy muy feliz, obviamente”, dijo Cristiano Ronaldo a Cazé TV.



Luego, Ronaldo habló del homenaje a Diogo Jota. “Sabíamos antes del partido que este sería un momento especial por Jota. Hablamos de eso. Las coincidencias de la vida son increíbles. Me quedé maravillado con todo lo que ocurrió hoy. Esto significó muchísimo para nosotros. No solo porque ganamos, sino por la manera en que sucedió”, expresó.



