Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria 5 a 0 de Portugal sobre Uzbekistán por la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Tras el compromiso, el jugador del Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita se pronunció. Cristiano Ronaldo, sin rodeos, dijo que fueron días complejos los que pasaron tras el debut con empate ante RD Congo.

Palabras de CR7

“Fue una semana oscura. Parecía que ya estaba RETIRADO DEL FÚTBOL. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta”, expresó, sin tapujos, el exjugador del Real Madrid de España y la Juventus de la Serie A de Italia.



“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo y la confianza que hemos mostrado. El equipo ha jugado realmente bien y ha mejorado mucho. Como dice el dicho, toda nube esconde un resquicio de esperanza. Obviamente, hablando en lo personal, los récords siempre están bien, pero mi objetivo siempre ha sido ayudar al equipo nacional a lograr sus objetivos”, agregó.

El video que le da la vuelta al mundo

Pero más allá de sus palabras, en zona mixta, se presentó un suceso que le da la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Un periodista se alistaba para realizarle una pregunta a Cristiano Ronaldo. Cuando le llegó su turno, el ‘bicho’ centró su atención en el comunicador, que le empezó a consultar en español.

El gesto del portugués

La pregunta del periodista estaba enfocada en Lionel Messi, Kylian Mbappé y otros jugadores. Cuando Cristiano Ronaldo escuchó el nombre del jugador argentino, de manera inmediata, le hizo el feo al comunicador.

El gesto del portugués fue girarse y enfocar su atención en otro periodista. Se presume que la pregunta que se iba a formular estaba relacionada con los jugadores importantes, sumado al mismo Cristiano, que han anotado en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



