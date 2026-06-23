Este martes 23 de junio, la selección de Portugal se enfrentó con Uzbekistán por la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Portugal goleó

Comandado por Cristiano Ronaldo, el equipo luso se llevó la victoria por 5 goles a 0. El delantero que milita en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita marcó dos de los tantos de los europeos.



Tras el partido, el exjugador del Real Madrid de España y Manchester United de Inglaterra se pronunció. Cristiano hizo referencia a los días complejos que pasó, tras el empate en la primera fecha ante la República Democrática del Congo.

Palabras de Cristiano Ronaldo

“Fue una semana oscura. Parecía que ya estaba RETIRADO DEL FÚTBOL. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta”, manifestó, sin rodeos, el jugador que pasó por la Juventus de la Serie A de Italia.

“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo y la confianza que hemos mostrado. El equipo ha jugado realmente bien y ha mejorado mucho. Como dice el dicho, toda nube esconde un resquicio de esperanza. Obviamente, hablando en lo personal, los récords siempre están bien, pero mi objetivo siempre ha sido ayudar al equipo nacional a lograr sus objetivos”, añadió.

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Roberto Martínez también habló

Con los dos goles marcados este martes, los seguidores del delantero luso esperan que este se pueda meter en la pelea por la bota de oro del torneo. Ganarla no será fácil, pero tampoco imposible.



Además de CR7, también habló Roberto Martínez, DT de Portugal. “Ha sido una gran respuesta del vestuario. Hay momentos en los que necesitas un partido como este para crecer dentro del torneo. Hoy hemos visto al equipo con la misma actitud y compromiso, pero más maduro, porque ya no era el debut. Estoy muy contento con el resultado”, expresó.











