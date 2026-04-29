Este miércoles 29 de abril, por la liga de Arabia Saudita, se enfrentaron Al Nassr y Al Ahli. El compromiso se llevó a cabo en la Universidad Rey Saúd, conocido como Alawwal Park. El escenario tiene una capacidad para 25. 000​ espectadores.

El astro luso Cristiano Ronaldo fue titular en su equipo y abrió el camino para la victoria 2 goles por 0. Al minuto 76, después de un tiro de esquina, el exjugador del Real Madrid de España apareció para marcar de cabeza.

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Cerca de los mil goles

Ronaldo es considerado por muchos hinchas del deporte rey como el mejor jugador de la historia del deporte rey. Con el tanto de este miércoles, Cristiano alcanzó los 970 goles como profesional.



El exfutbolista del Manchester United de la Premier League de Inglaterra y Juventus de Italia está encaminado para lograr los mil goles. Solo treinta anotaciones separan al centro delantero de su gran objetivo.

CR7 estará en el Mundial

Cristiano Ronaldo, de no llegar a ocurrir nada extraordinario, estará con la selección de Portugal en lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



En el inicio del presente año se presumió con la posibilidad de que Ronaldo pudiera llegar a la cifra de los mil goles en el certamen orbital. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para el inicio del torneo, esta probabilidad se ha reducido.

Portugal vs. Colombia

De igual manera, Cristiano Ronaldo, en cada partido que dispute con su club y la selección de Portugal, va a tratar de marcar la mayor cantidad de goles posibles. Cabe mencionar que el equipo luso es favorito para ganar la Copa del Mundo.



Portugal tiene un plantel muy completo y por esto podría dar el golpe sobre la mesa y levantar el trofeo. El conjunto europeo está ubicado en el grupo K con la Selección Colombia de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía.