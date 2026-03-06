Cristiano Ronaldo pasa del alivio a la preocupación: gravedad de la lesión que complica a Portugal

Durante esta semana se ha hablado mucho de Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr y que espera estar a tope con la selección de Portugal de cara a la Fecha FIFA de marzo, y, claramente, para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Se dijo que se había ido de Arabia Saudita con destino a Madrid después del partido ante el Al Feiha. En dicho encuentro salió del campo de juego a falta de diez minutos para el final por una lesión. En primera instancia, la razón de su salida del país señalaba que era por los bombardeos en tierras saudíes, pero luego, el club publicó unas imágenes del luso entrenando.

La salida con destino a Madrid también era para tratarse médicamente, de acuerdo con algunas versiones que salieron alrededor del portugués. Cristiano Ronaldo entrenó en la semana, lo que aliviaba un poco el tema de la lesión. Sin embargo, Jorge Jesús puso a temblar a Portugal.

JORGE JESÚS SE REFIRIÓ A LA LESIÓN DE CRISTIANO RONALDO

Después de los primeros exámenes, se conoció que Cristiano Ronaldo sufrió un golpe en el tendón de la corva. Esto ponía en alarmas solo los juegos de la Fecha FIFA de marzo en este 2026 y no el Mundial de mayores en el que se enfrentará con Uzbekistán, el repechaje internacional que saldrá de Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo y Colombia.

El primer reporte reveló una lesión en el tendón de la corva, pero Jorge Jesús, entrenador portugués del Al Nassr lamentó esta situación afirmando que, “después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

Jorge Jesús añadió que, “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron”. El atacante luso estará tratándose en Madrid para intentar recuperarse lo más pronto posible para regresar al Al Nassr y para volver a la selección pensando únicamente en su último Mundial.

Finalmente, el entrenador luso sentenció que, “su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”. Bajo ese panorama, Cristiano Ronaldo tendrá que recuperarse en las próximas semanas de manera óptima para estar en el Mundial y solo prender las alarmas en su selección.

Seguramente, los amistosos de Fecha FIFA ante México y Estados Unidos no tendrán la participación de Cristiano Ronaldo con Portugal, pues, quedan apenas 22 días para el primero de ellos y 25 para afrontar el segundo. Lo más probable es que lo guarden para no correr riesgos de cara a la Copa del Mundo en junio de 2026.