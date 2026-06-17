Este miércoles 17 de junio, la selección de Portugal se enfrentó con la República Democrática del Congo por la primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lo que se indicó en la previa

“Portugal, una de las potencias europeas, inicia su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo texano contra la República Democrática del Congo en lo que promete ser un encuentro apasionante. Portugal arrasó en su clasificación, sin dejar lugar a dudas, al anotar 20 goles en tan solo seis partidos y conseguir su pase con la esperanza de lograr su primer título mundial”, señaló la FIFA en la previa.



“Portugal ha disputado hasta la fecha ocho copas del mundo y sus debuts están bastante equilibrados: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Por su parte, República Democrática del Congo solo ha participado hasta la fecha en una ocasión, en 1974, como Zaire. Entonces cayeron derrotados en su debut 0-2 ante Escocia”, añadió.

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Cristiano Ronaldo fue titular

En el grupo K, es de resaltar, también está la Selección Colombia de Mayores, que en las horas de la noche de este miércoles 17 de junio se va a ver las caras con su similar de Uzbekistán.



El duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo estuvo entretenido de inicio a fin. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, fue titular en el conjunto luso.

Cristiano se perdió el de la victoria

Y en uno de los momentos del cotejo, Ronaldo tuvo la oportunidad al minuto 73 de darle la victoria parcial a la selección de Portugal. Sin embargo, tras rematar, la esférica se fue levemente desviada.

La acción comenzó por la banda derecha y terminó cerca del punto penal. El gol que se perdió Cristiano Ronaldo se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter. El partido, al final, acabó 1 a 1.





