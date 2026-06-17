Sorpresa en la Copa del Mundo: Portugal empató 1-1 con el Congo

Se registró este miércoles 17 de junio una de las grandes sorpresas en la Copa del Mundo, después de que la selección de Portugal empatar 1-1 con la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 1 del grupo K.

Joao Neves y Yoane Wissa marcaron los goles del compromiso.

Congo sorprendió a Portugal

En los primeros 45 minutos, Portugal quiso imponer su jerarquía al controlar el balón y generar acciones de peligro en búsqueda de la apertura del marcador.

Los dirigidos por Roberto Martínez celebraron la primera anotación del partido en el minuto 8, a través del juego aéreo.

El encargado de marcar fue el mediocampista del París Saint Germain Joao Neves, que aprovechó un centro de Pedro Neto al primer palo para sorprender con el salto, impactar el esférico y mandarlo al fondo de la red.

Luego de abrir el marcador, Portugal siguió dominando el balón y generando juego ofensivo.

Sin embargo, antes del pitazo para el entretiempo, la República Democrática del Congo consiguió la igualdad.

Los africanos aprovecharon una desconcentración defensiva de Portugal, para que Arthur Masuaku lanzara un centro al segundo palo con destino de Yoane Wissa.

El atacante del registro de Newcastle United F. C se benefició de la débil marca portuguesa para saltar, impactar la pelota y celebrar el 1-1.

Portugal no pudo con el Congo

En el segundo tiempo, Portugal saltó al gramado del estadio de Houston con la intención de pasar por encima de la República Democrática del Congo y desempatar el marcador.

Los portugueses tuvieron el control de la pelota, arrinconaron al rival en su propio campo y buscaron el espacio para marcar, pero el orden defensivo de la selección africana controló las arremetidas europeas.

Rafael Leao, Francisco Conceicao y Nelson Semedo intentaron imponer su velocidad y desequilibrio para aprovechar las asistencias de Bruno Fernandes y Vitinha, pero no contaron con la efectividad necesaria en el remate de las jugadas.

Lea también Video: el emocionante homenaje de Portugal a Diogo Jota en pleno Mundial 2026

Por otro lado, el Congo sorprendió en más de una oportunidad con rápidos contragolpes en los que Portugal demostró debilidad defensiva.

Sin embargo, los africanos no fueron precisos en el último cuarto del terreno de juego.

Próximos partidos de Portugal y el Congo

En la segunda fecha del grupo K, la selección de Portugal enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio, mientras que la República Democrática del Congo se medirá con Colombia el mismo día en Guadalajara.