Cristiano Ronaldo sentenció su futuro: “Mi último Mundial”

Cristiano Ronaldo habló previo al Portugal vs. España por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

¿El último Mundial de CR7?

En uno de los apartados de la charla con la prensa, el jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita confirmó que está jugando su último Mundial. Su declaración sorprendió a muchos.



“Lo que se queda es la gente, la gente que te quiere. Comparto hoteles con los trabajadores y son memorias espectaculares. Ayer en el vuelo, había una azafata argentina por la manera en la que me miró. ’Sabía que eres argentina, por la manera en la que me miraste’. Si quitas los ojos rápido, es que no te gusta Cristiano. Disfrutar al máximo del que será mi último Mundial; ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me pueden matar un poco más”, expresó, sin rodeos.

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Un duelo que promete emociones de inicio a fin

Lusos y españoles se verán las caras este lunes 6 de julio en el estadio de Dallas, que se espera esté a reventar. Cristiano Ronaldo hará todo lo posible por extender su historia en los mundiales.



CR7 hizo referencia, además, a cómo vive el torneo. “Estamos aquí por este motivo. Vamos a mejorar y hay partidos complicados. Varios equipos importantes han sido eliminados; queremos estar tranquilos. Mañana nos enfrentamos a un equipo muy difícil y estamos preparados”, dijo.

Sobre Diogo Jota y más

También habló de Diogo Jota. “Se trata de un grupo muy diferente, con mucha calidad. Más jóvenes, más tranquilos. Y la pulsera que llevamos cada uno de nosotros es para rendirle homenaje a Diogo Jota. Todos los portugueses que están en Portugal, aquí… Hay que reflexionar más allá de lo que ocurre en la cancha. Todos hemos llorado juntos. Lo que queda es extraordinario. Este es el Mundial que más voy a recordar. No sé por qué, pero en el aspecto emocional está siendo extraordinario. Emociones muy fuertes”, indicó.



Representar a Portugal. “Lo que siento es un honor representar a nuestro país. Cada vez que entro es como si fuera mi primer partido. Como dije, este Mundial está muy presente en mi corazón, por la pasión y el cariño que sentimos. Aparte de esto, lo ocurrido en Venezuela, el partido de Colombia forma parte de la vida. Solamente ganará una selección. Tenemos que distinguir experiencias de lo que es más importante. Lo que me llevaré al volver a casa es el cariño”, terminó, entre otras cosas más.





