Minuto 15 del primer tiempo. España y Portugal empatan 0 a 0, y el equipo de Luis de La Fuente tiene una opción clara para marcar la apertura en el marcador. Lamine Yamal remató ferozmente a portería.

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Las atajadas de Diogo

Pero Diogo Costa estaba bien parado y atajó de buena manera. En el rebote, otro hombre español disparó a puerta. Este remate iba con más potencia, pero el mismo Costa se repuso y volvió a tapar de forma increíble.



El guardameta salvó a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo del primer tanto del conjunto de Lamine Yamal. La doble atajada ya es viral en redes sociales. El compromiso se puede ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

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¿Qué selección clasificará?

Este duelo, como bien se sabe, corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Portugal y España se enfrentarán en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en el Estadio Dallas. El equipo de De la Fuente logró primero su billete tras un sobresaliente triunfo sobre Austria (3-0) en el Estadio Los Ángeles. Posteriormente, el Estadio Toronto fue el escenario de un partido vibrante de dieciseisavos de final en el que Portugal se llevó el choque ante Croacia por 2-1 gracias al tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90+4”, señaló la FIFA en la previa.

Un duelo para la historia

“Choque entre viejos conocidos, que hace poco más de un año (8 de junio de 2025) se enfrentaron para decidir el título de la Nations League. Portugal se lo llevó en los penaltis tras un 2-2 en Múnich. Ahora, ambos pugnarán por alcanzar los cuartos de final. Para los lusos sería igualar la ronda que alcanzaron en 2022. Por su parte, España no alcanza esa instancia desde 2010 (edición en la que se llevó la Copa Mundial). En 2018 y 2022 cayó precisamente en los octavos de final”, añadió.



Además de las dos opciones en la misma jugada resaltadas en párrafos anteriores, se han presentado más oportunidades de gol. Sin embargo, hasta el minuto 28, ni españoles ni portugueses pudieron marcar.