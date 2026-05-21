El joven mediocampista Gustavo Puerta, en atención a medios de comunicación este jueves 21 de mayo, se refirió a la posibilidad de marcar al astro luso Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Puerta no se guardó absolutamente nada para decir que se olvidaría de que es Cristiano, uno de los jugadores más grandes en la historia del deporte rey, e iría a muerte por cada pelota.

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Puerta y su recado a CR7

“Sería un momento único, pero en ese momento voy a estar representando a 50 millones de colombianos, entonces me olvidaría de que es Cristiano, sea quien sea, e iría a muerte siempre como lo hago en cada partido”, dijo, sin rodeos.

La Selección Colombia hace parte del grupo K del certamen orbital y, además de enfrentar a Portugal, se tendrá que ver las caras con la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

El mediocampista habló sobre la lista final

Siguiendo con las palabras de Gustavo Puerta, este afirmó que seguirá trabajando para estar en la lista final de convocados del director técnico argentino Néstor Lorenzo. El mediocampista podría ser una alternativa importante en la tricolor.



“Es cierto que vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta el final, hay que esperar hasta que salga la lista y ahí ya poder decirte que sí”, aseguró. Muchos quieren ver el nombre de Gustavo Puerta en la lista final.

Palabras de Camilo Vargas

Otro de los que habló en la atención a medios, mientras se adelanta el campamento de la Selección Colombia en la sede deportiva de Atlético Nacional de Medellín, en Guarne, fue el portero Camilo Vargas.



“Lo más importante es prepararnos, tener una buena base física porque sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación. Arrancar de ahí, ya cuando se depure la lista o tengamos la decisión final del entrenador, tener los conceptos claros de cada rival que tengamos”, expresó, entre otras cosas más, sobre el mensaje de Néstor Lorenzo por estos días.