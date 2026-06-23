Croacia revive en el Mundial 2026: así quedó el cruce vs. Panamá

Este martes 23 de junio, la selección de Croacia y su similar de Panamá se vieron las caras por la segunda jornada del grupo L de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Toronto recibió este encuentro

Este compromiso se llevó a cabo en el estadio de Toronto, que contó con una muy buena presencia de hinchas. En general, cada partido de la máxima fiesta del deporte rey ha tenido una muy buena respuesta de los aficionados.



Ambos equipos llegaban con la misión de ganar, pero la obligación era más grande para el equipo croata, esto porque está llamado a llegar lejos en este certamen orbital. En el primer partido, esta selección perdió ante Inglaterra.

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Palabras en la previa

“Tenemos que mejorar y debemos corregir los errores en defensa. Regalamos demasiado a Inglaterra en el último partido. Panamá es un buen equipo con jugadores rápidos, pero nosotros debemos ser muy valientes, muy decididos y determinados. Somos los favoritos y tenemos que actuar como tal. Esperamos resultados”, dijo Zlatko Dalić, DT de Croacia, en la previa del choque.



“Siempre hay presión. Debemos asumir la culpa de nuestra situación actual porque cometimos muchos errores en el primer partido. Nos hemos puesto el listón muy alto con dos medallas en los últimos dos torneos. No se puede vivir de la gloria de otros tiempos. Sé que nuestra afición tiene grandes expectativas. Cada partido es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos”, añadió en su momento.

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Croacia ganó el partido

El compromiso comenzó muy apretado, a pesar de la superioridad, en el papel, de la selección de Croacia. La etapa inicial estuvo bastante reñida, al punto que terminó sin goles.



Sin embargo, en el segundo tiempo la historia cambió. Al minuto 54, Ante Budimir apareció para marcar la apertura en el marcador. Aunque croatas y panameños siguieron intentando hacerse daño letal, esto no pasó. El duelo quedó 1 a 0 a favor de los europeos, que suman sus primeros tres puntos y sueñan con la clasificación.



