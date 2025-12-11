Se juega el ascenso: así será la primera fecha del Torneo BetPlay 2026-I

Con Envigado y con Unión Magdalena como los dos nuevos equipos del Torneo BetPlay por sus respectivos descensos, arrancará una nueva historia en el Fútbol Profesional Colombiano con la necesidad de 16 clubes por definir el ascenso. Jaguares y Cúcuta lo lograron y ahora será el turno de otras dos instituciones en 2026.

Vea también: Pereira podría no jugar el 2026 y ya tiene posible reemplazo

Justamente, este miércoles 10 de diciembre se llevó a cabo el respectivo sorteo para definir la suerte de los clubes que disputarán el Torneo BetPlay en el 2026. El primer campeón, sumado a la tabla de la reclasificación pueden ser determinantes para empezar a dar con el primer ascendido. Atlético Huila, Patriotas, Deportes Quindío, Real Cartagena, Envigado y Unión Magdalena sueñan con regresar.

La suerte de esos seis equipos tradicionales, además de los otros diez equipos se definió y se dio a conocer para esta primera jornada del Torneo BetPlay que todavía no tiene fechas definidas. Sin embargo, lo más posible es que las emociones del ascenso arranquen entre la segunda o tercera semana de enero.

DEFINIDA LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO BETPLAY

El campeonato tendrá grandes partidos desde la primera fecha con el protagonismo de Internacional de Palmira frente a Patriotas Boyacá. El cuadro vallecaucano tenía un gran equipo en el 2025, pero no pudo dar el golpe en las fases finales, mientras que los boyacenses fueron campeones en el primer semestre y esperaron en el segundo torneo la opción de jugar la repesca con Cúcuta o Real Cundinamarca.

Atlético Huila que todavía no define su sede tendrá que elegir casa pronto, dado que arrancará su historia por el ascenso en condición de local frente al Atlético de Cali. Unión Magdalena y Envigado que esperan presentar propuestas en la Asamblea Extraordinaria del jueves 11 de diciembre para jugar la Liga BetPlay en caso de que el Pereira pierda su reconocimiento ya tienen definida su primera fecha.

Le puede interesar: Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I

Por su parte, Real Cundinamarca, que fue una de las revelaciones del 2025 y que quedó a nada de poder jugar el repechaje del ascenso arrancará justamente contra Envigado que será un vibrante partido para iniciar con pie derecho la campaña. Así las cosas, de esta manera se jugará el Torneo BetPlay 2026-I:

Fecha 1

Boca Juniors de Cali vs Deportes Quindío

Internacional Palmira vs Patriotas Boyacá

Atlético Huila vs Atlético de Cali

Unión Magdalena vs Bogotá

Real Santander vs Real Cartagena

Real Cundinamarca vs Envigado

Leones vs Tigres

Barranquilla vs Orsomarso

¿CUÁNDO SE DEFINE EL FIXTURE DEL TORNEO BETPLAY 2026-I?

Este sorteo fue tan solo un abrebocas para lo que se quiere ver y es confirmar de una buena vez cómo estarán conformadas las siguientes fechas del Torneo BetPlay 2026-I. Hasta ahora solo hay conocimiento de la primera jornada.

Lea también: Tabla de posiciones de la UEFA Champions League: ya hay clasificado

Justo después de la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo en Medellín el jueves 11 de diciembre, se conocerá el formato de la Liga y del Torneo y cuando este tema ya esté definido, se dará a conocer todo el fixture completo. Juan Pablo Schwitzer, director de comunicaciones de la DIMAYOR afirmó que antes de que acabe la semana, estará lista la programación de las demás fechas.

Además, tras la Asamblea Extraordinaria también se conocerá el respectivo formato del Torneo BetPlay. Posiblemente no habría cuadrangulares para agilizar las cosas por la presencia del Mundial de 2026. Habrá que esperar entonces hasta el viernes 12 de diciembre para conocer el calendario completo de todos los equipos de la del ascenso.