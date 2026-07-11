Cuadrado hizo anuncio esperado para la temporada: “Simplemente, gracias”

Mucho se ha hablado de los próximos rumbos de los jugadores que han actuado en la Selección Colombia y que siguen en Europa como lo es el caso de Juan Guillermo Cuadrado. El lateral derecho o extremo es de los pocos futbolistas que se sigue manteniendo en el continente europeo desde hace temporadas.

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Juan Guillermo Cuadrado pasó por grandes clubes de Italia como la Juventus, Inter de Milan, Atalanta, y actualmente en el Pisa. Lastimosamente, las lesiones recurrentes complicaron cada vez más al colombiano que no pudo tener la regularidad deseada.

Su temporada con el Pisa no fue la mejor, pero, aun así, el estar en Europa le permitió a Juan Guillermo estar en el radar de la Selección Colombia para el Mundial 2026, pues, Néstor Lorenzo lo tuvo en cuenta en la lista preliminar de 55 convocados por el aporte de varios años. Un premio y un reconocimiento que no se consolidó.

EL ANUNCIO DE JUAN GUILLERMO CUADRADO

Terminó la temporada en Europa y con ese final también hay grandes despedidas de diferentes clubes. Una de ellas es nada más ni nada menos que la de Juan Guillermo Cuadrado. Lo que era un secreto a voces se confirmó este sábado 11 de julio por medio de las redes sociales del propio jugador.

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Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el oriundo de Necoclí, Antioquia se dirigió a los aficionados, “simplemente gracias, Pisa Sporting Club, gracias también a mis compañeros y colaboradores. Fue un placer formar parte de un gran grupo. Les deseo muchas cosas hermosas en el futuro para los hermosos fans y la hermosa ciudad”.

Infortunadamente, la temporada del ex Juventus no terminó de la mejor manera, pues, apenas sumó 21 partidos y anotó un gol. Pero, además, el club no pudo salir del fondo de la tabla y descendió para la Serie B. Se sabía que el antioqueño no iba a seguir, pero hasta la fecha no se había anunciado su salida.

Por ahora no se sabe qué puede pasar con el futuro de Juan Guillermo Cuadrado que podría tener varias ofertas en esta temporada que viene, o por qué no pensar en su regreso al fútbol colombiano, dado que ha habido uno que otro interesado en contratarlo.

¿LA LIGA BETPLAY ENTRA COMO OPCIÓN PARA JUAN GUILLERMO CUADRADO?

Cuando había dudas en el futuro de Juan Guillermo Cuadrado antes de firmar con Pisa, la Liga BetPlay entró como una posibilidad. Sin embargo, el agente del jugador confirmó que solo le interesaba mantenerse en el balompié de Europa, pues todavía tiene mucho por dar y siguió sus pasos en Italia.

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Entre las opciones, Juan Guillermo Cuadrado también ha tenido seguimientos de clubes de España como una de las posibilidades de mantenerse en Europa. Además del ‘Viejo Continente’ aparecen otras alternativas en Sudamérica, no solo por la liga colombiana.

Brasil también se fijó en el colombiano de 38 años con propuestas de dos clubes y la MLS entró como otra opción. La Liga BetPlay sigue a Juan Guillermo Cuadrado con Junior, América y el Deportivo Independiente Medellín como las principales posibilidades.