El experimentado jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado estaría muy cerca de volver al fútbol profesional colombiano. Si esta posibilidad se da, se concretaría para el segundo semestre del año.



El exjugador del Chelsea de la Premier League de Inglaterra, como bien se sabe, termina su contrato con Pisa FC de la Serie A de Italia en junio de 2026. El vínculo no sería renovado.

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Tres clubes del FPC quieren a Cuadrado

Y como su etapa en el fútbol europeo estaría a punto de finalizar, tres equipos de la liga colombiana estarían interesados en hacerse con los servicios del jugador que puede hacer de lateral derecho, mediocampista o extremo derecho.

“En unos días llega al país y se activan los 3 equipos interesados”, dijo sobre el tema el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Junior estaría interesado en Juan

Uno de los clubes que estaría interesado en contratar a Juan Guillermo Cuadrado es Junior de Barranquilla, que en tan solo unos días va a jugar la gran final de la liga con Atlético Nacional de Medellín.



Antes de partir al fútbol internacional, como bien se sabe, Juan Guillermo Cuadrado vistió los colores del Deportivo Independiente Medellín, por lo que se presume que este club también lo tendría en carpeta.

Se vienen días importantes

Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer, de manera oficial, cuáles son los tres equipos del fútbol profesional colombiano que quieren a Juan Guillermo Cuadrado.



Cabe mencionar que el jugador tenía la gran ilusión de que el director técnico Néstor Lorenzo lo convocara a la Selección Colombia para la Copa del Mundo FIFA 2026. Esto, como bien se sabe, no se dio.



