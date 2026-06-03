¿Cuál es el técnico que dirigirá su quinto Mundial consecutivo?

Hay un reconocido director técnico que tendrá acción, de manera consecutiva, en su quinta Copa del Mundo de la FIFA. En esta oportunidad, estará al frente de una selección africana.



Se trata de Carlos Manuel Brito Leal Queiroz, quien supo entrenar a la Selección Colombia de Mayores. Con la tricolor, el estratega de 73 años no pudo estar en un certamen orbital.

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Queiroz en su quinto Mundial

“En cuanto a los seleccionadores, el portugués Carlos Queiroz, de Ghana, participará en su quinto Mundial consecutivo tras haber dirigido Portugal en 2010, y la RI de Irán en 2014, 2018 y 2022. Es el segundo entrenador que ha conseguido esta gesta, por detrás de Bora Milutinović (1986–2002)”, reseña la FIFA.



Carlos Queiroz y la selección de Ghana están ubicados en el grupo L, en el que se va a enfrentar con Inglaterra, Panamá y Croacia. En el papel, es una de las zonas más apretadas de la Copa del Mundo.

Listas las listas de la Copa

Cada una de las selecciones que estará en la máxima fiesta del deporte rey, cabe mencionar, ya presentó sus listas definitivas de convocados para el inicio del torneo, que se dará en pocos días.



“Las 48 federaciones miembro participantes presentaron las listas completas el lunes 1 de junio. En consonancia con lo estipulado en el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, solo se podrá sustituir a un jugador de la lista definitiva en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes de que comience el primer partido del equipo en la competición, a menos que la FIFA apruebe otra medida”, dice la FIFA.

Los debutantes en el torneo

Cuatro selecciones van a debutar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Una de ellas hace parte del grupo K, que comparte con la Selección Colombia. Se trata de Uzbekistán.



“Junto con el regreso de grandes figuras del fútbol, esta edición presentará una nueva hornada de jugadores y naciones debutantes en la máxima competición del fútbol internacional. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán competirán por primera vez en el Mundial, lo que demuestra que este formato ampliado contribuye a que la competición represente mucho mejor el fútbol de todo el planeta”, indica también el ente rector del deporte rey.