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¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Champions League? Agéndese

Luis Fernando Díaz, con Bayern Múnich, es el único colombiano en las semifinales de la Champions League.
Daniel Zabala
Semifinalistas de la UEFA Champions League
Semifinalistas de la UEFA Champions League // Fotos de AFP

La UEFA Champions League 2025/2026 está en su recta final, después de que se conocieran los cuatro equipos semifinalistas.

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Por un lado del cuadro, Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, se enfrentará con París Saint Germain, en la que será para muchos una final adelantada del certamen.

El gigante alemán llegó a esta instancia, luego de superar en los cuartos de final a Real Madrid, con Lucho como figura al anotar en los partidos de ida y vuelta.

PSG no tuvo problema para pasar por encima de Liverpool, ya que se impuso con cierta facilidad, gracias a un marcador global de 4-0.

Por el otro lado del cuadro, Atlético de Madrid se medirá con Arsenal.

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Los colchoneros eliminaron en la fase previa al FC Barcelona, mientras que los 'gunners' superaron con lo justo a Sporting de Lisboa.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Champions League? Agéndese

Los partidos de la ronda semifinal de la UEFA Champions League quedaron programados para los días 28 y 29 de abril, los encuentros de ida.

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La serie PSG y Bayern Múnich comenzará el martes 28 de abril en París, mientras que el enfrentamiento de Atlético de Madrid con Arsenal dará inicio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano el miércoles 29 de abril.

Los encuentros de vuelta se jugarán el 5 y 6 de mayo.

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