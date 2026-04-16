¿Qué pasó con Luis Díaz? Sale a la luz once ideal de la Champions League

Esta semana se llevaron a cabo los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Atlético de Madrid de España, PSG de Francia, Bayern Múnich de Alemania y Arsenal de Inglaterra avanzaron a semifinales.



Tras los partidos, en los que quedaron eliminados FC Barcelona de España, Liverpool de Inglaterra, Real Madrid y Sporting de Lisboa de Portugal, el mismo certamen escogió a su once ideal.

Lucho no está

En el mismo no figura el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, quien ayudó con un golazo para darle la clasificación al conjunto teutón, que es dirigido por el belga Vincent Kompany.



En la figura táctica que dispuso la Uefa Champions League, un 1-3-4-3, el jugador que figura en la posición del exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal es Ousmane Dembélé, del PSG.

La capacidad del galo

“Su capacidad goleadora de primer nivel marcó la diferencia el martes en Anfield, donde anotó los dos tantos que dieron al Paris la victoria en el partido de vuelta”, señaló la UCL sobre el galo, que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México.



Este fue el once ideal elegido: Juan Musso - Atleti; Eduardo Quaresma - Sporting CP, Dayot Upamecano - Bayern, Marquinhos - París; Marcos Llorente - Atleti, Joshua Kimmich - Bayern, Martín Zubimendi - Arsenal, Arda Güler - Real Madrid; Michael Olise - Bayern, Ferran Torres - Barcelona y Ousmane Dembélé - París.

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Así se hace la elección

Es importante resaltar que la elección del equipo de la semana de la Liga de Campeones de Europa, en este caso la vuelta de los cuartos de final, cuenta con un grupo experto que utiliza una unidad especializada de análisis.



“El Equipo de la Semana, presentado por Crypto.com, es seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que cuenta con un observador experimentado que sigue cada partido y cuenta con el apoyo de la Unidad de Análisis de Partidos de la UEFA, con sede en Nyon (Suiza), a la hora de realizar sus selecciones”, afirma la UCL.





