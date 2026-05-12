Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Luis Javier Suárez

¿Cuándo termina Luis Javier Suárez la temporada con Sporting CP?

Luis Javier Suárez todavía debe jugar partidos determinantes con el Sporting CP antes de jugar el Mundial con la Selección Colombia.
Daniel Zabala
Luis Javier Suárez en la temporada 2025/2026 con Sporting CP
Luis Javier Suárez en la temporada 2025/2026 con Sporting CP // AFP

Luis Javier Suárez ha sido uno de los futbolistas colombianos más destacados en la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta las brillantes actuaciones con la camiseta del Sporting CP, en su primera campaña en el fútbol de Portugal.

Suárez cumplió con las expectativas generadas al haber anotado 33 goles en 45 partidos jugados entre liga de Portugal, Champions League, copa de Portugal y Supercopa de Portugal.

¿Cuándo termina Luis Díaz la temporada con Bayern Múnich?

Lea también

¿Cuándo termina Luis Díaz la temporada con Bayern Múnich?

Los números, además, le permiten al colombiano tener asegurado el título de máximo goleador de la primera división de Portugal en la temporada 2025/2026 al contar con 27 celebraciones.

¿Qué le falta a Suárez para terminar la temporada con Sporting CP?

Para terminar la actividad con el Sporting CP, Luis Javier Suárez tiene pendientes dos partidos determinantes.

Inicialmente, Suárez y su equipo deberán enfrentar el sábado 16 de mayo a Gil Vicente en la última jornada de la liga de Portugal.

Los de Lisboa tienen la obligación de ganar para finalizar el certamen en la segunda posición y lograr la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

[VIDEO] Luis Suárez responde con gol: el colombiano lidera la remontada del Sporting

Lea también

[VIDEO] Luis Suárez responde con gol: el colombiano lidera la remontada del Sporting

Adicionalmente, Sporting CP jugará el domingo 24 de mayo la gran final de la Copa de Portugal contra el Sport Clube Uniao Torreense.

¿Cuándo se unirá Luis Javier Suárez a la Selección Colombia?

Teniendo en cuenta que el último partido está programado para el domingo 24 de mayo, se tiene previsto que Luis Javier Suárez se sume a los trabajos de la Selección Colombia 10 días después.

Selección Colombia confirmó dos amistosos en mayo

Lea también

Selección Colombia confirmó dos amistosos en mayo

Y es que Suárez deberá cumplir con el reglamento de la FIFA, que dispone que todos los futbolistas tendrán que disfrutar de algunos días de descanso, luego de terminar la competencia con sus clubes.

Ante esta novedad, se esperaría que el atacante se ponga a disposición de Néstor Lorenzo entre el 1 o 2 de junio.

En esta nota

Luis Javier Suárez Sporting de Lisboa Futbolistas colombianos en el exterior Selección Colombia Fútbol Colombiano Deporte Colombiano