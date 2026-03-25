Programación fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la programación completa de la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en una jornada que se disputará sin modificaciones y con todos los partidos calendarizados entre viernes y lunes.
A diferencia de otras fechas recientes, en esta ocasión no habrá compromisos aplazados ni reprogramados, lo que permite una mayor claridad en la tabla de posiciones y en la lucha por la clasificación a los playoffs.
El partido más llamativo de la jornada será el que enfrente a Deportivo Pasto y Atlético Nacional en el estadio Libertad, un duelo directo en la parte alta de la tabla que podría definir al primer clasificado a la siguiente fase del campeonato.
De hecho, dependiendo de los resultados, también podrían confirmarse más equipos eliminados, teniendo en cuenta que el torneo entra en su recta decisiva y cada punto comienza a ser determinante.
La fecha se abrirá el viernes 27 de marzo con el duelo entre Águilas Doradas y Alianza en el estadio Alberto Grisales, seguido por el compromiso entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe en el Américo Montanini.
El sábado 28 tendrá tres partidos en agenda: Cúcuta Deportivo recibirá a Boyacá Chicó, Deportes Tolima enfrentará a Jaguares en Ibagué y Deportivo Cali será local frente a Deportivo Pereira en Palmaseca.
La Selección Colombia hizo correr los partidos del domingo
Para el domingo 29 de marzo, la jornada tendrá un ajuste en sus horarios, ya que los partidos iniciarán a partir de las 4:10 de la tarde debido al amistoso de la Selección Colombia ante Croacia, programado para las 2:00 p. m.
Ese día se disputarán cuatro compromisos, entre ellos el atractivo Internacional de Bogotá vs Junior en Techo, además del mencionado Pasto vs Nacional, Jaguares vs Águilas Doradas y Llaneros vs Once Caldas.
La fecha se cerrará el lunes 30 de marzo con dos encuentros clave: Independiente Medellín recibirá a América de Cali en el Atanasio Girardot y Millonarios será local ante Fortaleza en El Campín, en un cierre que también puede mover la zona de clasificación.
Partidos y horarios de la fecha 14 de Liga BetPlay 2026-I
Viernes 27 de marzo
4:00 p. m.
Águilas Doradas vs Alianza
Cincuentenario
8:10 p. m.
Bucaramanga vs Santa Fe
Américo Montanini
Sábado 28 de marzo
4:00 p. m.
Cúcuta vs Boyacá Chicó
General Santander
6:10 p. m.
Tolima vs Jaguares
Manuel Murillo Toro
8:20 p. m.
Cali vs Pereira
Deportivo Cali
Domingo 29 de marzo
4:10 p. m.
Internacional vs Junior
Techo
6:20 p. m.
Pasto vs Nacional
Libertad
6:20 p. m.
Jaguares vs Águilas Doradas
Jaraguay
8:30 p. m.
Llaneros vs Once Caldas
Bello Horizonte
Lunes 30 de marzo
6:10 p. m.
Medellín vs América
Atanasio Girardot
8:20 p. m.
Millonarios vs Fortaleza
El Campín