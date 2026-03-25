Programación fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la programación completa de la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en una jornada que se disputará sin modificaciones y con todos los partidos calendarizados entre viernes y lunes.

A diferencia de otras fechas recientes, en esta ocasión no habrá compromisos aplazados ni reprogramados, lo que permite una mayor claridad en la tabla de posiciones y en la lucha por la clasificación a los playoffs.

El partido más llamativo de la jornada será el que enfrente a Deportivo Pasto y Atlético Nacional en el estadio Libertad, un duelo directo en la parte alta de la tabla que podría definir al primer clasificado a la siguiente fase del campeonato.

De hecho, dependiendo de los resultados, también podrían confirmarse más equipos eliminados, teniendo en cuenta que el torneo entra en su recta decisiva y cada punto comienza a ser determinante.

La fecha se abrirá el viernes 27 de marzo con el duelo entre Águilas Doradas y Alianza en el estadio Alberto Grisales, seguido por el compromiso entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe en el Américo Montanini.

El sábado 28 tendrá tres partidos en agenda: Cúcuta Deportivo recibirá a Boyacá Chicó, Deportes Tolima enfrentará a Jaguares en Ibagué y Deportivo Cali será local frente a Deportivo Pereira en Palmaseca.

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La Selección Colombia hizo correr los partidos del domingo

Para el domingo 29 de marzo, la jornada tendrá un ajuste en sus horarios, ya que los partidos iniciarán a partir de las 4:10 de la tarde debido al amistoso de la Selección Colombia ante Croacia, programado para las 2:00 p. m.

Ese día se disputarán cuatro compromisos, entre ellos el atractivo Internacional de Bogotá vs Junior en Techo, además del mencionado Pasto vs Nacional, Jaguares vs Águilas Doradas y Llaneros vs Once Caldas.

La fecha se cerrará el lunes 30 de marzo con dos encuentros clave: Independiente Medellín recibirá a América de Cali en el Atanasio Girardot y Millonarios será local ante Fortaleza en El Campín, en un cierre que también puede mover la zona de clasificación.

Partidos y horarios de la fecha 14 de Liga BetPlay 2026-I

Viernes 27 de marzo

4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Alianza

Cincuentenario

8:10 p. m.

Bucaramanga vs Santa Fe

Américo Montanini

Sábado 28 de marzo

4:00 p. m.

Cúcuta vs Boyacá Chicó

General Santander

6:10 p. m.

Tolima vs Jaguares

Manuel Murillo Toro

8:20 p. m.

Cali vs Pereira

Deportivo Cali

Lea también Definidos los dos primeros eliminados de la Liga BetPlay 2026-I

Domingo 29 de marzo

4:10 p. m.

Internacional vs Junior

Techo

6:20 p. m.

Pasto vs Nacional

Libertad

6:20 p. m.

Jaguares vs Águilas Doradas

Jaraguay

8:30 p. m.

Llaneros vs Once Caldas

Bello Horizonte

Lunes 30 de marzo

6:10 p. m.

Medellín vs América

Atanasio Girardot

8:20 p. m.

Millonarios vs Fortaleza

El Campín