Colombia hace cuentas en la SheBelieves Cup: el milagro para ser campeona

Queda solo un partido para la Selección Colombia en la SheBelieves Cup, competencia a la que fue invitada justamente por Estados Unidos que será su próximo rival. La historia cuenta con una superioridad total de las estadounidenses ante las colombianas.

Vea también: Lucas González no se guardó nada tras caer contra O'Higgins: "Un partido de mala suerte"

En esta edición de la SheBelieves Cup, Colombia sabe que la prioridad es rematar bien el mes de marzo para poder llegar a abril en donde tendrá tres salidas en la Liga de Naciones de la Conmebol. Si suman de a tres en esos compromisos, podrían sellar la clasificación de manera anticipada al Mundial de Brasil en 2027.

Con un arranque negativo y con goleada en contra frente a Canadá, las cosas mejoraron en el segundo compromiso. Un ‘clásico’ sudamericano entre Colombia y Argentina que Linda Caicedo sacó adelante gracias a un solitario gol. Idealmente, era necesario descontar en la diferencia de gol, pero esto no fue posible.

Bajo ese panorama, hay cómo ilusionarse para que la Selección Colombia salga campeona de esta competencia. Dependen de ellas mismas, pero también tendrán que poner los ojos en el primer encuentro que abre la tercera jornada entre Canadá y Argentina esperando una ayuda de las argentinas.

LAS CUENTAS QUE HACE COLOMBIA PARA SER CAMPEONA EN LA SHEBELIEVES CUP

Esta es la segunda vez que la Selección Colombia participa en la SheBelieves Cup después de que en el 2025 quedaran terceras venciendo en la última fecha a Australia. El escenario parece similar sin poder con las selecciones más fuertes como Canadá y con el siguiente partido que se asoma ante Estados Unidos.

Le puede interesar: Confirmado el bombo de Millonarios para el sorteo de Copa Sudamericana

La última salida de Colombia será ante Estados Unidos en un duelo que puede decidir el título de esta edición. Para poder quedarse con el trofeo, las colombianas tendrán que vencer a las norteamericanas por una diferencia de tres goles para poder corregir la diferencia de gol que quedó por debajo tras debutar ante Canadá.

Si las cosas están así de complicadas, pues, también deben esperar ayudas por parte de Argentina que todavía no sabe lo que es marcar en esta edición de la SheBelieves Cup. La ‘Albiceleste’ tendrá que sacarle un empate o superar a las canadienses.

Con esa manito de Argentina y si Colombia logra sacar adelante su partido por más de tres goles contra Estados Unidos lograrán quedarse con la corona a un mes de enfrentar a Venezuela, Chile y Argentina en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Lea también: Falcao no está bien: se confirmó la razón por la que no jugó ante Nacional

En caso de que Colombia venza a Estados Unidos y no supere la diferencia de gol y que Canadá y Argentina empaten se daría la mejor participación de las colombianas en la SheBelieves Cup quedando de segundas, mejorando la edición pasada en la que fueron terceras.