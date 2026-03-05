Lucas González no se guardó nada tras caer contra O'Higgins: "Un partido de mala suerte"

La historia sigue confirmando la superioridad de los equipos de Chile frente al Deportes Tolima en condición de local. Los australes están invictos con partidos ante Cobreloa, Universidad Católica, Unión La Calera y ahora, O’Higgins que se une a esa lista de clubes que han sacado buenos resultados.

Vea también: Atlético Nacional: la decisión con Diego Arias tras la eliminación ante Millonarios

Tras la victoria por la mínima del O’Higgins en el Estadio Teniente de Rancagua, Tolima acumula tres derrotas y un empate en suelo chileno. En Ibagué, la historia favorece a los colombianos, pero con el infortunio de que nunca ha podido sellar la clasificación a las siguientes rondas.

Para el Deportes Tolima, estos primeros 90 minutos no fueron como se esperaban. Aunque tuvo una que otra oportunidad, la expulsión de Kelvin Flórez pesó bastante y O’Higgins terminó con la victoria a su favor. Lucas González analizó el partido dejando claro que todo está abierto para afrontar la vuelta en condición de local en el Estadio Manuel Murillo Toro.

LUCAS GONZÁLEZ: "HA SIDO UN PARTIDO DE MALA SUERTE"

Todo se rompió por la lesión de Edwar López en los primeros minutos, que, de por sí, ya cambia todo el plan que tenía Lucas González. Entra en su lugar Kelvin Flórez y el extremo se va expulsado. Un mar de infortunios que el entrenador definió como un juego de mala suerte.

Lucas dejó entrever que había hecho un análisis amplio de las cualidades de O’Higgins e intentó poner un equipo para competir, “habíamos identificado muy bien las virtudes de O’Higgins, las habíamos contrarrestado muy bien, incluso antes de la expulsión tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy claras. El plan te cambia totalmente cuando te vas de visitante con un jugador menos. Me duele mucho el gol y ha sido un partido con mala suerte”.

Vea también: Mackalister Silva corrige los detalles de Millonarios contra Atlético Nacional

Detalló esa noción de que fue un juego de mucha mala suerte, “no es solo por la expulsión, pues en la primera jugada se lesiona Edwar López, tienes que hacer un cambio, pierdes un cambio, viene la expulsión de Kelvin, dan nueve minutos de reposición toca decidir si ajustas inmediatamente o esperas a la media parte para no perder un segundo momento. La decisión fue esperar al último momento. Tenemos la ilusión intacta”.

El equipo no se ha derrumbado y sabe que quedan 90 minutos más para intentar darle vuelta al marcador por la mínima diferencia que tiene por ahora la institución chilena, “los chicos están con la ilusión intacta. Sabíamos que iba a ser duro, no esperábamos jugar tanto tiempo con diez jugadores, pero cuando ajustas y te llegan poco, eso llena al jugador de seguridad para que cuando estemos once contra once el partido sea diferente. Somos un equipo que nos gusta crear opciones, que nos gusta atacar y creemos que en Ibagué podemos darle vuelta”.

Como es costumbre, dejó claro que se viene un análisis posterior para ver nuevamente las acciones del juego en la que deben mejorar para remontar en Ibagué, “O’Higgins es un muy buen equipo, se nota que tienen un muy buen entrenador y no es casualidad que haya eliminado al Bahía. Son capaces de hacer un gol otra vez, reponerse y eso habla bien del equipo. Todos dan ventajas y tendremos que volver a ver el partido e intentar ver cómo podemos entrarles”.

Además de la expulsión y el cambio, también hubo otras cosas que afectaron, “tuvimos que jugar el domingo también con diez jugadores. Tienes que viajar el siguiente día y los jugadores llegan con una fatiga importante. Llegas acá con fatiga acumulada y muy rápido tienes que jugar con diez. La prioridad pasa a ser que no encajes otro gol porque creemos que le podemos dar vuelta.

Lea también: Polémica eliminación de Nacional en Sudamericana: "no hay que buscar culpables"

Afortunadamente esta eliminatoria es de 180 minutos, faltan 90 y en Ibagué vamos a organizar un equipo y plantear un partido en el que seguramente tendremos opciones para poder meterla”. El partido de vuelta será en el Estadio Manuel Murillo Toro el próximo miércoles 11 de marzo.